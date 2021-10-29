全聯超級週年慶11月滿額最高回饋8% 再抽百台SHARP電視

全聯自今年9月起推出全新PX Pay「滿月紅利」會員制度，筆筆消費透過PX Pay支付皆可累積享回饋，迎接超級週年慶年末大檔，更宣布自即日起至12月2日，不僅推出超過300項商品憑卡買1送1、第2件5折起外，整個11月來全聯消費皆可享有週年慶優惠，單月滿額最高可回饋達8%福利點，回饋再翻倍。除此之外，每週六、日單筆每滿600元，共贈6枚Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋印花；全店消費單筆每滿400元，會員登錄抽100台SHARP電視，買越多機會越多；購買福利熊授權商品、喀嚓筆單筆任2件，會員登錄還有機會抽到福利熊金條1台兩（共4名）。

趁著超級週年慶回饋滿額加碼，絕對是購入全聯獨家商品的最佳時機，其中首推即日起獨家開賣的年節預購「曾拌麵-金馬58虎虎生風禮盒」，內含經典刀削麵「香蔥椒麻」和粵式豆瓣「香辣豆撈」2款人氣拌麵外，還有獨家為拌麵研發的「豐味烏金醬」及「珍味瑤柱醬」，添加1匙立刻昇華口感層次，再搭配氣勢磅礴的雙虎封面禮盒設計，每盒售價998元，數量有限，售完為止。

另外，主打智能洗衣All In One的南僑水晶皂力淨洗衣液體皂洗衣精，同樣為全聯獨家販售，超級週年慶期間任買2包只要400元；還有獨家販售的Alpecin咖啡洗髮露與Plantur39玻尿酸咖啡因洗髮露，優惠價搭配11月超級週年慶期間消費滿額最高享8%回饋，正式囤貨最佳時機。