快訊

第13輪疫苗今公布混打又落空 符合資格者一次看

直播／今天本土+0、無死亡！另增5例境外移入個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯超級週年慶11月滿額最高回饋8% 再抽百台SHARP電視

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯獨家推出「曾拌麵-金馬58虎虎生風禮盒」，內含2種口味人氣拌麵，以及獨家為拌麵研發的「豐味烏金醬」及「珍味瑤柱醬」，每盒售價998元。圖／全聯福利中心提供
全聯獨家推出「曾拌麵-金馬58虎虎生風禮盒」，內含2種口味人氣拌麵，以及獨家為拌麵研發的「豐味烏金醬」及「珍味瑤柱醬」，每盒售價998元。圖／全聯福利中心提供

全聯自今年9月起推出全新PX Pay「滿月紅利」會員制度，筆筆消費透過PX Pay支付皆可累積享回饋，迎接超級週年慶年末大檔，更宣布自即日起至12月2日，不僅推出超過300項商品憑卡買1送1、第2件5折起外，整個11月來全聯消費皆可享有週年慶優惠，單月滿額最高可回饋達8%福利點，回饋再翻倍。除此之外，每週六、日單筆每滿600元，共贈6枚Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋印花；全店消費單筆每滿400元，會員登錄抽100台SHARP電視，買越多機會越多；購買福利熊授權商品、喀嚓筆單筆任2件，會員登錄還有機會抽到福利熊金條1台兩（共4名）。

趁著超級週年慶回饋滿額加碼，絕對是購入全聯獨家商品的最佳時機，其中首推即日起獨家開賣的年節預購「曾拌麵-金馬58虎虎生風禮盒」，內含經典刀削麵「香蔥椒麻」和粵式豆瓣「香辣豆撈」2款人氣拌麵外，還有獨家為拌麵研發的「豐味烏金醬」及「珍味瑤柱醬」，添加1匙立刻昇華口感層次，再搭配氣勢磅礴的雙虎封面禮盒設計，每盒售價998元，數量有限，售完為止。

另外，主打智能洗衣All In One的南僑水晶皂力淨洗衣液體皂洗衣精，同樣為全聯獨家販售，超級週年慶期間任買2包只要400元；還有獨家販售的Alpecin咖啡洗髮露與Plantur39玻尿酸咖啡因洗髮露，優惠價搭配11月超級週年慶期間消費滿額最高享8%回饋，正式囤貨最佳時機。

家有小朋友的家庭，全聯與台灣癌症基金會親子益智教材《福利熊與水果探險隊－超級蔬果》，自即日起在全聯各大門市提供給大小朋友自由索取。透過充滿愛與知識的繪本讓小朋友培養正確的飲食與防癌觀念，「福利熊四格漫畫」簡單易懂蔬果知識與充滿挑戰的小遊戲，以及落實在日常生活中的「買菜小幫手」，讓小朋友能愉快地吸收蔬果彩虹579的健康知識，數量有限，贈完為止。

全聯與台灣癌症基金會親子益智教材《福利熊與水果探險隊－超級蔬果》，自即日起在全聯各大門市提供給大小朋友自由索取，數量有限，送完為止。圖／全聯福利中心提供
全聯與台灣癌症基金會親子益智教材《福利熊與水果探險隊－超級蔬果》，自即日起在全聯各大門市提供給大小朋友自由索取，數量有限，送完為止。圖／全聯福利中心提供
全聯超級週年慶不只推出商品優惠，將PX Pay「滿月紅利」拉高回饋幅度，整個11月從每個月最高3.1%提升到8%，限時回饋翻倍。圖／全聯福利中心提供
全聯超級週年慶不只推出商品優惠，將PX Pay「滿月紅利」拉高回饋幅度，整個11月從每個月最高3.1%提升到8%，限時回饋翻倍。圖／全聯福利中心提供

洗髮 咖啡 鑽石

延伸閱讀

奇襲買下大潤發從超市跨足量販業 全聯靠併購制霸零售業林敏雄劍指電商

全聯併大潤發營收可望超越統一超 林敏雄：永遠要進步 不是第一名不考慮

全聯為何不上市櫃？ 財經達人：別做白日夢！不需要你「支援收銀」

全聯10年前沒人去如今成霸主 網點超車其他超市爆紅關鍵

相關新聞

500案內所／最強二手市集！Lulu、大元、簡廷芮、玉兔、連俞涵與Gigi＆史丹利等7明星好物傳愛

由質感刊物《500輯》打造的實體概念店「500案內所」，每周末提供一系列職人體驗坊、飲食名店快閃、讀書會與各式講座，打造...

百貨周年慶搭上五倍券發放！最划算優惠重點一次看

五倍券即將在10月8日正式發放使用，掀起的消費潮人人喊搶，今年不少百貨周年慶蓄勢待發紛紛搭上五倍券首發車，周年慶檔期未到...

布丁可以打開倒出來！統一布丁icash2.0超擬真必收藏

許多民眾從小吃到大的經典味道「統一布丁」，現在也變身icash2.0啦！不僅等比例縮小成超可愛的吊飾尺寸，造型更是超擬真...

咖啡控必收！「CITY CAFE立體造型杯icash2.0」小巧可愛　iBon限時預購時間快筆記

咖啡是許多人生活中不可或缺的飲品，上班通勤、中午飯後外帶一杯咖啡已是日常習慣。7-ELEVEN自2004年推出自創現煮咖...

百貨萌商機！「三麗鷗家族、飛天小女警」暑期快閃店開張，6米高Hello Kitty等你拍

迎接暑假親子客，環球購物中心即日起至8月29日推出「YOSISTAMP呦嘻百分百 X 三麗鷗家族」主題聯名活動，貼圖「Y...

World Gym有氧老師確診　內湖店關閉，全台有氧課暫停

World Gym健身房又有確診足跡，官方表示，內湖店有位兼職有氧老師，因為身體不適就診，7月23日PCR檢測陽性確診，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。