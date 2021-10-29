搶先亞洲區獨家開賣！7-11 X Mister Donut推「便利甜甜圈」

秋冬微涼天氣讓人特別想吃甜點，7-ELEVEN攜手Mister Donut自11月2日起推出3款全新「便利甜甜圈」，由日本職人耗時近2年時間全新開發配方，搶先全亞洲區獨家販售，以「大人的甜點」為概念，量身打造貼近在地消費者喜好的原汁原味日式甜甜圈，首度以袋裝規格販售，讓野餐、聚會方便攜帶與保存。

為了提供豐富的甜點選擇並搶攻烘焙市場「白金商機」，7-ELEVEN自2016年起即率超商通路之先，與深耕市場多年的甜甜圈品牌Mister Donut合作，在風景型和交通幹道周邊門市導入「Mister Donut專櫃」，滿足過路客需求，至今已賣出超過2,500萬顆甜甜圈，目前共有300間門市設置Mister Donut專櫃，每間門市平均提供10至15款品項，以波堤系列、歡樂派對（迷你甜甜圈組合）最受青睞。

「便利甜甜圈」意指包裝型甜甜圈，為日本Mister Donut獨家開發，更是搶先全亞洲區獨家販售，由於袋裝常溫糕點製程上相對困難，為了兼顧常溫保存依然美味，商品歷經多次測試與配方調整，並鎖定上班族和都會女性客層，開發出適合大人的成熟風味，雖是甜甜圈卻有著類似蛋糕的口感，共推出3款限定口味，均一價39元，首波新品為「巧克布朗尼」、「北海道乳酪」兩款人氣暢銷口味，「水果瑪芬」則自Mister Donut 店內原有的乳酪瑪芬延伸，不僅旅途中適合隨身攜帶，居家追劇、午茶時刻也能當作常備點心。

本次新品「巧克布朗尼甜甜圈」使用牛奶巧克力醬搭配日本進口巧克力餅乾；「北海道乳酪甜甜圈」為蛋糕般的鬆軟綿密口感，使用奶油乳酪、切達乳酪、帕瑪森乳酪等3種乳酪搭配；「水果瑪芬」內餡搭配蘭姆酒酒漬天然果乾和炙烤杏仁片，交織出成熟的風味。3款「便利甜甜圈」自11月2日起於限定3,000間門市搶先販售，11月16日起全台7-ELEVEN門市都能買到。

7-ELEVEN目前全門市提供一般常溫麵包、超過600間店導入現烤麵包、300間門市有Mister Donut專櫃，整體麵包烘焙類選項有80種以上，應對消費趨勢缺口，近年也推出袋裝雙餡鬆餅、台式馬卡龍、銅鑼燒等甜點，讓麵包熱銷時段從上午延伸至午茶時段。