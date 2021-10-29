防疫下半場 台日韓分享疫苗接種與防疫經驗

防疫下半場，疫苗接種是關鍵。醫師公會全聯會今天與亞洲與大洋洲19國分享，去年至今台灣防疫超前部署，以及動員強大的基層醫療協助施打疫苗，讓國內疫苗接種涵蓋率提前達標。

中華民國醫師公會全國聯合會暨台灣醫師會今天與日本醫師會、韓國醫師會共同舉行「台日韓新冠肺炎國際視訊研討會」，主題為疫苗議題及公會角色。

台灣醫師會理事長邱泰源為亞洲暨大洋洲醫師會聯盟（CMAAO）新任會長，邀集CMAAO成員19個國家醫師會，參與本次視訊會議。

19個國家或地區包括澳大利亞、孟加拉、柬埔寨、香港、印度、印尼、日本、韓國、澳門、馬來西亞、緬甸、尼泊爾、紐西蘭、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國及台灣。

邱泰源今天告訴中央社記者，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫下半場最重要就是疫苗接種，台灣特色動員強大的基層醫療，投入疫苗接種行列，讓疫苗涵蓋率衝高，以台北市為例，基層診所施打的疫苗量，已超越醫院與接種站。

邱泰源說，基層診所醫師過去接種流感疫苗經驗豐富，加上與社區民眾熟識，有助化解疫苗猶豫，而民眾在診所接種COVID-19疫苗，滿意度達9成以上。

邱泰源表示，基層醫療投入疫苗接種，可讓大醫院逐漸恢復急重難症醫療；此外藉由本次論壇，也可學習到日本、韓國的寶貴經驗，做為未來疫苗涵蓋率持續推進，甚至追加第3劑的參考。

醫師公會全聯會秘書長張必正提到，去年台灣疫情平緩，但台灣並沒有因此鬆懈，反而持續超前部署，有因此今年5月本土疫情來襲時，可以快速因應。

張必正說，醫師公會全聯會因應疫情提出4大方向，包含支援篩檢、身心照顧、慢性病照顧與疫苗接種；加上從SARS疫情以來落實的醫學教育與感控流程，讓台灣在數月內近乎清零。

邱泰源也重申，強化基層醫療、持續投入疫苗接種，是突破民眾疫苗猶豫的關鍵，也籲政府予以基層醫療足夠資源，讓未來疫苗接種作業更順利進行。