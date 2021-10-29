「你用花、我贈花」國產文心蘭助飯店百貨迎賓

台幣強勢，原物料上漲，壓縮我出口農產品獲利空間，國內外銷切花連續兩年受到疫情影響，出口銷售不順暢，改向國內尋求更多曝光機會。中華文心蘭產銷發展協會為培養國人用花習慣，推廣國產花卉布置，發起贈花活動，即日起至11月10日止，國內的旅館、百貨等商業空間業者若有花藝布置需求，協會將免費贈花、提供國產文心蘭。

中華文心蘭產銷發展協會秘書長陳宏志表示，連續兩年受到新冠肺炎疫情影響，文心蘭產業今年其實比去年更慘，今年國內爆發本土疫情，商業活動幾乎停滯，加上台幣升值，原物料、紙箱、人力上漲，花卉業者無法從其他地方去彌補原物料上漲的成本，也因此壓縮了獲利空間。

陳宏志說，鄉間得基礎勞工薪資上漲很多，過去時薪120元，現在漲到160元，甚至180元；這幾年農產品的價格，已無法跟上原物料相對應上漲的速度，毛利幾乎被吃掉了。

根據統計，文心蘭以日本為主要消費市場，在2019年疫情前，一年出口2211萬多枝，到2021年10月25日止1387萬多枝，這兩年外銷日本數量大減44.38%；陳宏志表示，日本因為疫情未趨緩，商業活動、婚喪喜慶用花都都少，在日本需求不多的情況下，也希望能夠在國內創在新的用花潮流。