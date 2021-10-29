部落觀光嘉年華登場 消費滿額贈福袋還加碼旅遊金

2021台灣觀光嘉年華今天登場。觀光局說，部落旅遊逐漸在國際嶄露頭角，今年不畏疫情照常舉辦，不只場外設有市集，還有抽福袋活動。交通部說，到部落旅遊會有很多驚喜跟感動，跟去國外感受完全不同。

交通部常務次長祁文中說，台灣有多元部落文化，今年是該活動邁入第十屆，到部落去會有很多驚喜跟感動。他也說，原民文化底蘊深厚，互動也很熱情，當初推出九條原民秘境，去了兩條，深受感動，部落觀光旅遊值得大家重視跟推廣，到部落去觀光跟去國外、國內知名景點會有不同感受跟風貌。

觀光局長張錫聰說，2014年從東部海岸開始出發，是部落觀光元年，也在那年成立原住民族觀光推動會，每年擬訂年度計畫，輔導部落夥伴盤點部落特色，包裝成遊程，使它產業化，也為部落帶來經濟，部落旅遊逐漸在國際嶄露頭角。

張錫聰說，前兩年因為疫情沒辦法請到國際部落來台交流，但相信疫情也擋不住部落熱情，今年不僅區內有展示，區外也有市集，華山活動是部落元素縮影，希望讓民眾知道，來部落不只玩，也是體驗部落生活、智慧、藝術的學習場域，是最好休閒體驗。

立委高金素梅說，部落有20億產值，希望交通部可以持續支持跟擴大辦理，沒有跨到風管處的業務範圍，不要把它當作孤兒，可以整理出相關產品跟路線。

觀光局說，該活動延續「歡迎來作部落客」的主題展現，展示各單位在部落品牌行銷成果，今起至31日於華山文創園區紅磚A棟正式展開，由來自東海岸原住民傳統樂團-Amis旮亙樂團以鼻笛、口簧演奏揭開活動序幕。

觀光局說，為期三天的台灣部落觀光嘉年華以三大主軸及室內外展區呈現，｢西一館｣「嗨！部落-聚一聚」的室內舞台區，由卑南族青春歌謠隊、阿祖布安、流浪公園、達瑪巒文化藝術團、跳動的山林、馬詠恩與馬遠部落族人、布農族八部合音、資給力樂團、AM樂團、泰雅原舞工坊等帶來多元且豐富的演出，閉幕壓軸演出已邀請來自都蘭阿美族部落知名的金曲創作歌手舒米恩率領都蘭國部落族人，帶來十多首創作新歌的接力演唱。

觀光局說，「玩部落-去哪裡」的室內成果區，展出台灣的特色旅遊品牌成果，有東海岸「一烈！海派過生活」、墾丁生態旅遊「走讀斯卡羅」、悠遊花東縱谷、前進「縱谷原遊會」、「愛上西拉雅」、林務局森川里海生態旅遊、茂林山旅小部落、日月潭「從氣味到風味」香氛 x 生態之旅、趣遊參山 FUN部落、阿里山最動人的部落之旅，達邦kuba鄒式小旅行，塔山下的山豬部落旅遊等，展現各部會及觀光局轄下七大風景管理處推動部落觀光計畫的成果，展示部落主題式觀光遊程外、並將各部落精選特色產品以精品櫥窗式陳列展示，提供民眾深入了解各部落旅遊路線、特色文創工藝品。

「瘋部落-買甚麼？到底！」則為本年度首度辦理的戶外市集，有島嶼生活工藝、布農小米套餐、原生有機茶葉、友善栽種蔬果、圖紋風文創生活用品、客製化香薰、香氛除穢包、香草純露、在地農特產品、手作工藝飾品、手工織布染布竹編、竹陀螺DIY、小米酒等等及2021自行車旅遊年得獎遊程介紹。