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疫情趨緩業者推優惠 大搶秋冬旅遊商機
疫情逐漸趨緩人潮開始出遊，南台灣指標性旅遊盛會「2021KSTF高雄巨蛋冬季旅展」，從今天起一連四天在高雄巨蛋盛大展出。本次展出120格攤位，近60家業者，國旅住宿行程全面下殺；包括義大天悅飯店、義大皇家酒店、H2O水京棧、華園大飯店等等都有推出優惠。
而天氣漸涼全台有感降溫，秋冬是很適合泡湯放鬆的季節，業者也看準商機紛紛祭出優惠好康，位於高雄的花季度假飯店為回饋老客戶與新朋友，11/5-11/14推出今年最後一檔「秋季線上旅展」，除了住宿券、湯屋券買5送1，更加碼贈送免費升等或免假日差券。花季度假飯店隱身於高雄田寮秘境中，以湯泉聞名，因擁有富含礦物質或微量元素中性湧泉，深受民眾喜愛；擁有自日治時代就被開發的百年天然湧泉，更是南台灣唯一的美人冷湯。
此外高雄萬豪酒店配合2021 ITF 台北國際旅展，推出一系列超殺折扣優惠，家庭客房一晚含四客豪享自助早餐，下殺 2.7 折只要 NT 6,999 元，不用到各大訂房網比價，直接就以市場最低價感受國際星級酒店設施與服務。並在這次旅展中首次推出滿千送百優惠，花千元即可拿到價值 NT1,100 元餐券，可到館內任一間直營餐廳使用，全館有 10 家餐廳，涵括港式飲茶、創意中菜、自助餐廳、牛排館、日式料理餐廳、歐陸料理等不同料理風格。
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