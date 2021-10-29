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做高壓氧治療要先卸光療指甲 醫指這物質恐引爆炸

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
壓氧中心蕭詠聰醫師表示，含有油質或揮發性物質的物體恐會引起火災，經再三說明後，張小姐也能理解先缷除美甲，才能安全的進行治療。圖／台北醫院提供
壓氧中心蕭詠聰醫師表示，含有油質或揮發性物質的物體恐會引起火災，經再三說明後，張小姐也能理解先缷除美甲，才能安全的進行治療。圖／台北醫院提供

一名30歲的張小姐因疫情期間收入不穩定，經濟壓力大，導致長期失眠、睡不好，四處求醫卻無法改善，原想到醫院諮詢高壓氧治療，卻因手上的光療指甲無法安排，醫師說明，光療指甲油可能含有油質或揮發性物質，恐會引起爆炸造成火災，因此建議要去除。

衛生福利部台北醫院高壓氧中心蕭詠聰醫師表示，光療指甲油可能含有油質或揮發性物質，恐會引起爆炸造成火災，因此建議要去除。

蕭詠聰提醒，除了光療指甲之外，入艙前若有配戴隱形眼鏡、活動假牙及身上所帶任何飾物(珠寶髮夾等飾品)等也必須取下，以免發生意外，同時要去除臉上所有化妝品、保養品，因為化妝品、保養品亦可能含有油質等。

此外，易燃物也不可以攜帶入艙，如暖暖包、香菸、打火機、貼布、手機、手錶等，並需穿著棉質內衣褲，不可穿著毛衣、人造纖維等尼龍材質衣服，避免產生靜電造成火災。

為解決睡眠問題，張小姐配合卸除光療指甲，在進行數次高壓氧的治療之後表示，持續睡眠時間明顯增長，起床後感覺精神飽滿，是近兩年來面對疫情及經濟壓力之下最好的睡眠品質。

睡眠

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