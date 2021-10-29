1111購物節質青設計好物全站88折 消費再贈萊爾富焙茶可可

有.設計uDesign與多家設計品牌合作，11月推出限期88折。圖/聯合數位文創提供

受大廣大質青族群喜愛的設計電商平台 有.設計uDesign ，歡慶雙11將於11/1 -11/14 推出全站萬件商品下單享88折優惠，這次更與萊爾富共同合作，11月活動期間於有.設計平台消費，即可至萊爾富全台門市兌換一杯焙茶可可，限量3000杯每人限兌換乙次，贈完為止，11月體驗「選好物，品好味」質感生活美學。

這次有.設計與萊爾富攜手推出「質青好物祭」，11月不限金額於有.設計消費，就可以獲得由日本靜岡烘焙茶葉，加上帶有焦糖香氣的焙茶粉與濃郁可可粉混合而成的「焙茶可可」，口感濃郁、飽滿扎實，許多平常喜愛喝可可的消費者都被這杯獨特香氣吸引，與同樣重視設計與風格獨特的有.設計合作，就是看準重視質感生活族群，在選購設計商品之餘，還能在休閒時光品嚐美味。

有.設計平台全站88折活動期間，包含提倡產品永續環保的設計品牌「源源鋼藝」推出全新商品Bingo 保鮮盒、以及受到網友高度喜愛的大甲鎮瀾宮聯名款「與神同行」嬰幼兒禮盒、獲得亞洲設計節手創大人物網路人氣獎的RoBag捲捲背包…等熱銷商品，皆可享有折扣優惠，喜愛設計選物的朋友決不能錯過。