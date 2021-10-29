快訊

你愛的夜市合法嗎？ 業者苦：我也不想流浪

買下家樂福？ 統一罕見出面回應

1111購物節質青設計好物全站88折 消費再贈萊爾富焙茶可可

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
萊爾富與有.設計共同合作，11月於有.設計消費不限金額，皆可免費兌換焙茶可可，數量有限，贈完為止。圖/聯合數位文創提供
萊爾富與有.設計共同合作，11月於有.設計消費不限金額，皆可免費兌換焙茶可可，數量有限，贈完為止。圖/聯合數位文創提供

有.設計uDesign與多家設計品牌合作，11月推出限期88折。圖/聯合數位文創提供
有.設計uDesign與多家設計品牌合作，11月推出限期88折。圖/聯合數位文創提供

受大廣大質青族群喜愛的設計電商平台有.設計uDesign，歡慶雙11將於11/1 -11/14 推出全站萬件商品下單享88折優惠，這次更與萊爾富共同合作，11月活動期間於有.設計平台消費，即可至萊爾富全台門市兌換一杯焙茶可可，限量3000杯每人限兌換乙次，贈完為止，11月體驗「選好物，品好味」質感生活美學。

這次有.設計與萊爾富攜手推出「質青好物祭」，11月不限金額於有.設計消費，就可以獲得由日本靜岡烘焙茶葉，加上帶有焦糖香氣的焙茶粉與濃郁可可粉混合而成的「焙茶可可」，口感濃郁、飽滿扎實，許多平常喜愛喝可可的消費者都被這杯獨特香氣吸引，與同樣重視設計與風格獨特的有.設計合作，就是看準重視質感生活族群，在選購設計商品之餘，還能在休閒時光品嚐美味。

有.設計平台全站88折活動期間，包含提倡產品永續環保的設計品牌「源源鋼藝」推出全新商品Bingo 保鮮盒、以及受到網友高度喜愛的大甲鎮瀾宮聯名款「與神同行」嬰幼兒禮盒、獲得亞洲設計節手創大人物網路人氣獎的RoBag捲捲背包…等熱銷商品，皆可享有折扣優惠，喜愛設計選物的朋友決不能錯過。

可可 電商 萊爾富超商

延伸閱讀

萊爾富推「萊收貨」 搶攻賣家商機！50件免費到府收件

店數不多...他問OK超商為何仍屹立不搖？ 網揭「這優勢」狂讚

萬聖節搗蛋有理！萊爾富推「獵奇零食」3件7.7折優惠

桃園購物節抽青埔千萬房 夜市嘆：搶不到商機

相關新聞

7-11可愛小物又來了！「胖虎搖擺鐘、樂高人偶包」快搶買

7-ELEVEN的可愛小物又來了！攜手插畫家不二馬「胖虎」、人氣貼圖鯊魚先生、三麗鷗家族、角落小夥伴、玩具總動員、超級英...

耶誕最期待！星巴克「太妃核果風味那堤」11月3日重磅回歸

即將進入11月，耶誕的鐘聲也在不遠處。今年星巴克以「SPARK MERRY」為主題，11月3日起全門市重磅回歸每年耶誕最...

1111購物節質青設計好物全站88折 消費再贈萊爾富焙茶可可

受大廣大質青族群喜愛的設計電商平台-有.設計uDesign，歡慶雙11將於11/1 -11/14 推出全站萬件商品下單享88折優惠，這次更與萊爾富共同合作，11月活動期間於有.設計平台消費，即可至萊爾富全台門市兌換一杯焙茶可可，限量3000杯每人限兌換乙次，贈完為止，11月體驗「選好物，品好味」質感生活美學。

遠傳攜三大品牌邀全民體驗5G網速 購機再享振興五重送

遠傳5G在國際行動網路調查權威Opensignal調查中勇奪網速、影音體驗世界第一，11/1起邀請全民一起來體驗！消費者...

每年搶到翻！Jo Malone倒數月曆、25款香水禮盒登場囉

每年總會引發香水迷們暴動的商品，首推Jo Malone London的耶誕商品，2021年全新耶誕系列以「星光耶誕」為主...

超前佈局！歐米茄推2022冬奧時計 冰霜面盤藏亮點

由於疫情導致2020東京奧運遲至2021年夏季才完成，但2022的冬季奧運接力又要在明年2月4日於中國北京舉行。身為第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。