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「戀戀摩瑟情」水晶特展 港都璀燦登場

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
「戀戀摩瑟情」特展即起在漢來大飯店LB 展至11月1日。記者王昭月／攝影 ，
「戀戀摩瑟情」特展即起在漢來大飯店LB 展至11月1日。記者王昭月／攝影 ，

捷克摩瑟水晶每逢深秋，總有精采的新品問世，國裕精品「戀戀摩瑟情」特展即起在漢來大飯店LB 展至11月1日，可欣賞摩瑟大師讓古典名畫在晶瑩剔透的水晶上重生的奧妙技藝。

「2021戀戀摩瑟情」巡迴展即起在至11月1日在漢來大飯店LB登場，國裕執行董事欒慎寰表示，因為疫情，摩瑟水晶工坊的藝術家今年依然無法與收藏家見面，但他們對水晶創作的熱情，在非常時期仍絲毫不減。

今年特展有不少全球限量新品首度發表，吸引不少收藏家一睹為快，其中「永恆的容顏」作品，雕刻大師湯瑪斯・雷瑟以義大利畫家布魯諾・馬約的畫作為靈感，運用多種雕刻技法，將女子迷人的瞬間定格，記錄曼妙女郎輕掬秀髮的飄逸之美。

賽林格大師取材自俄羅斯畫家安娜・拉祖莫夫斯卡婭的「協奏曲」所創作的「大提琴家，限量8件，線條簡約俐落，呈現古典溫柔韻味。「攬鏡美女」料雕刻家史沃博達在水晶上完美再現英國畫家法蘭克・迪科塞爾之油畫名作；他另也融合陽刻與陰刻技法，完成「大草原」創作，以相逆的手法呈現獅群與水牛間看似矛盾的共生關係。

除了古典名畫化入水晶，水晶彩繪因用色上有如煉金一般複雜，也是藝術家精湛表現的亮點，彩繪大師杰樂奇運用精雕細琢的古法完成「花樣年華」「榮耀金樽」、「傳來好運紅鸚鵡」等特色花瓶，其中「鷹揚萬里」創作，以大量的黃金與顏料層層堆疊，展現出奢華的立體浮雕效果。

而捷克設計師洛比契克取材自建築，搭配水晶色彩及光學效果創作出的「出類拔萃」，宛如一面兼具巧妙幾何結構及運動能量藝術菱鏡，給觀賞者精采絕倫視覺饗宴。

捷克設計師洛比契克取材自建築，搭配水晶色彩及光學效果創作出的「出類拔萃」，宛如一面兼具巧妙幾何結構及運動能量藝術菱鏡。記者王昭月／攝影
捷克設計師洛比契克取材自建築，搭配水晶色彩及光學效果創作出的「出類拔萃」，宛如一面兼具巧妙幾何結構及運動能量藝術菱鏡。記者王昭月／攝影
戀戀摩瑟情」特展即起在漢來大飯店LB 展至11月1日。記者王昭月／攝影
戀戀摩瑟情」特展即起在漢來大飯店LB 展至11月1日。記者王昭月／攝影
「永恆的容顏」作品，雕刻大師湯瑪斯・雷瑟以義大利畫家布魯諾・馬約的畫作為靈感，運用多種雕刻技法，記錄曼妙女郎輕掬秀髮的飄逸之美。記者王昭月／攝影
「永恆的容顏」作品，雕刻大師湯瑪斯・雷瑟以義大利畫家布魯諾・馬約的畫作為靈感，運用多種雕刻技法，記錄曼妙女郎輕掬秀髮的飄逸之美。記者王昭月／攝影
「鷹揚萬里」（左）創作以大量的黃金與顏料層層堆疊，展現出奢華的立體浮雕效果。記者王昭月／攝影
「鷹揚萬里」（左）創作以大量的黃金與顏料層層堆疊，展現出奢華的立體浮雕效果。記者王昭月／攝影

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