經典「英國綠」上身 芝柏 X Aston Martin推聯名時計

大自然中，紅色是熱情、黃色是搶眼、綠色是療癒和原始，但在汽車賽道上，不同顏色常和不同國家相連結，例如義大利總和紅色相伴，而賽車綠（Racing Green）則是英國的專屬色。瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）在2021年初與Aston Martin宣布結盟之後，近期便以Aston Martin的「賽車綠」為靈感，推出一只桂冠系列（Laureato）阿斯頓馬丁特別版計時碼表，全球限量188只，將瑞士的精密，披上一「襲」英式的優雅與貴族氣息。

國家與賽車在顏色上的關聯，較早可追溯至1900年初，當時英國、德國、義大利、法國，各有其代表顏色。而以綠色成為車款辨識顏色的Aston Martin，又以1959年贏得勒芒24小時耐力賽（24 Hous of Le Mans）的Aston Martin DBR1蔚為經典。

最新發表的桂冠系列（Laureato）阿斯頓馬丁特別版計時碼表，是由芝柏與Aston Martin Lagonda一同推出，經典的Aston Martin Green在經過21次加工工序後，形成42毫米面盤上的多層次誘人光澤，同時面盤上宛如菱格紋的交錯線條，則源自曾在1921年至1926年間使用的Aston Martin的AM Logo。