小9歲女友曬「床照」宣布懷了雙胞胎 C羅又要當爸啦！

葡萄牙足球國家隊隊長Ｃ羅，雖然因為所屬聯賽隊伍英超曼聯日前被利物浦以5:0血洗而看似正面臨職業生涯的低潮期，但來自家庭的好消息卻也緊接著傳出。稍早他和女友喬治娜聯合在兩人的IG上宣布，即將迎來一對雙胞胎，才短短兩小時就已經吸引1400多萬讚，並飛速增加中。

在經歷前幾任女友後，喬治娜可說是第一個能讓C羅收心的人。今年才27歲的她小C羅9歲，原本是名舞者，後來擔任GUCCI店員，她與C羅則是在Dolce&Gabbana的派對上進一步認識而交往的。從2016年約會至今，喬治娜已於2017年生下她與C羅的第一個女兒阿拉娜，而日前她在採訪中也透露自己想要再為C羅生小孩，C羅本人的目標則是要擁有7個孩子。 Ｃ羅和喬治娜目前養育4個孩子。圖／摘自IG 在Ｃ羅和喬治娜的IG上也經常可以看到溫馨的家庭照和可愛的親子互動影片。圖／摘自IG