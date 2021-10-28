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第12屆金漫獎頒獎「異色漫畫家」任正華獲特別貢獻獎

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李永得(左)頒贈特別貢獻獎予漫畫家任正華，由大塊文化出版有限公司董事長郝明義(右)代為領獎 。圖/文化部提供
文化部長李永得(左)頒贈特別貢獻獎予漫畫家任正華，由大塊文化出版有限公司董事長郝明義(右)代為領獎 。圖/文化部提供

第12屆金漫獎今舉行頒獎典禮。本屆總計頒發7項獎項，其中最受矚目的「金漫大獎」由小島的《獅子藏匿的書屋1》脫穎而出，獨得獎金50萬元，並由評審一致通過由「異色漫畫家」任正華獲特別貢獻獎。

文化部李永得頒發特別貢獻獎予漫畫家任正華，由大塊文化出版有限公司董事長郝明義代為領獎。李永得致詞時表示，感謝所有漫畫家在去年一年國際上幫台灣爭取非常多光榮，得到國際上許多重要獎項，包括日本、歐洲等國。文化部將持續與文策院攜手，建構更好的漫畫產業環境，期盼使所有的漫畫家無後顧之憂，「讓漫畫家腦袋裡的創意加滿油，持續投入創作，讓作品被看到，更在國際發光發熱。」

今天剛好是任正華生日及其代表作品《修羅海》出版28周年，1980年代任正華以少女漫畫嶄露頭角，創作能量豐沛多元，代表作品有《修羅海》、《人肉包子》、《漫漫畫人間》、《漫漫畫人間2：子息》等，她以幽默、犀利精準地筆觸叩問人間冷暖，發人省思。

「只有漫畫家能用一支筆，呈現如此豐富、特別的世界」，郝明義以「異色漫畫家」形容任正華。她的漫畫不只題材多元、創作能量豐沛、分鏡靈活，並以寓言式描繪台灣社會，展露漫畫的魅力，既寫實又兼具想像力。郝明義最後感性的對任正華喊話，「畫吧！拿到特別貢獻獎還很年輕還是可以畫，把妳的熱情繼續發揮。」

郝明義 李永得 文化部

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