momo「雙11超狂購物節」11/1開跑！豪擲111.1萬紅利金大獎

迎接線上零售業年度最大盛典雙11，momo「雙11超狂購物節」將於11月1日開跑，邀請到新生代主持人Lulu黃路梓茵擔任活動大使，今年大手筆擲出111.1萬紅利金超狂大獎，11月11日於momo全通路（momo購物網、電視購物、型錄）不限金額下單就有機會抽一人獨得；超人氣組隊賺回饋活動不缺席，最高3.5%有感回饋創歷年新高；還有總價值千萬元的PORTER經典零錢包、真皮鑰匙圈，11月9日至11月11日消費滿額就可登記以1元加購，另有超過11萬份達美樂披薩套餐、鮮茶道榛果摩卡、YouTube Premium 3個月免費序號等好禮大方送。

momo特別規畫一系列直播節目，11月6日首發「暖身購6hr不間斷直播」，11月10日「雙11特派員帶逛直播」、「YouTuber直播大亂鬥」接續登場，歷年掀起活動高潮的「momo 11.11狂歡晚會」將於11月11日晚上7點30分登場，由金鐘紅毯主持人黃豪平領軍。

momo今年雙11號召逾2萬個品牌共襄盛舉，ASUS、dyson、ECOVACS、雅詩蘭黛、蘭蔻、adidas、幫寶適、ARIE、正官庄、FUJI、湛盧咖啡等品牌皆加入歡慶陣容。momo同時祭出多項雙11限定驚喜價商品，包括幫寶適一級幫黏貼尿布2箱組單片6.4元起；FUJI摩煥時光按摩椅現省破30,000元；adidas Stan Smith休閒鞋活動特價1,111元；Gap LOGO連帽外套活動特價811元；dysonV11大全配吸塵器旗艦款限時特價17,900元；科沃斯N9+自動回洗掃拖機器人現折近萬元等。另有超過11萬份美食、影音好禮，指定日期消費滿額就能登記帶回YouTube Premium 3個月免費序號、八月堂蜂巢可頌、CITY PRIMA精品美式咖啡、漢堡王小華堡、達美樂pizza套餐、鮮茶道榛果摩卡等好禮。