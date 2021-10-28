500案內所／熬8小時！台中名店「八時神仙草」周末快閃

在台南來了、永心鳳茶、婉婉、時寓等諸多品牌接連進駐之後，由《500輯》所打造的實體概念店「500案內所」，將於10月30、31日規畫來自台中的「八時神仙草」進駐，以熬煮陳年仙草乾8小時而成的仙草，為民眾獻上簡單而單純的滋味。

匯聚了體驗工作坊、藝文講座、不插電音樂表演，還有《500輯》專題封面的微型插畫展與一系列周邊商品的「500案內所」，自9月起就不斷推陳出新，安排一系列藝文、活動，更有來自全台各地的人氣餐飲品牌到場快閃，為參訪者帶來充滿特色的美食體驗。

限時於10月30、31日快閃的「八時神仙草」，自2013年於台中逢甲起家，因堅持以長時熬煮陳年仙草乾8小時，故命名為「八時」。八時試圖打破市場原有的規則，顛覆人們對仙草的認知，藉此提升台灣傳統食品的價值，並想找回最簡單的滋味，相信純粹的滋味最耐人尋味。

所以八時神以無鹼的方式製作，讓仙草本身釋放膠質，因此口味上多一種 「有點苦、有點回甘的草味」，呈現真正天然的「仙草」。在500案內所的活動中，八時也會帶來經典的仙草產品與茶飲，讓民眾欣賞展覽內容之餘，還能品嚐到八時堅持的理念。

500案內所周末活動

10月30、31日：快閃名店／「八時神仙草」

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～2021年11月14日；每周四至周一11:00-17:00