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500案內所／只有兩天！SUNMAI精釀啤酒出攤 限量快閃

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
SUNMAI啤酒的特色，在於100%使用麥芽釀造，結合在地原創特色，呈現出各式麥芽的美好。圖／SUNMAI提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI啤酒的特色，在於100%使用麥芽釀造，結合在地原創特色，呈現出各式麥芽的美好。圖／SUNMAI提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從經典德式釀酒工藝出發，源自台灣最早的民營啤酒品牌金色三麥，結合在地故事、在地原料的世界級精釀啤酒SUNMAI，將於10月30、31日兩天的上午11點至下午5點，帶著3款精釀啤酒—檸檬蜂蜜啤酒、鐵觀音啤酒、紅葡萄啤酒，來到500案內所進行爲期兩天的快閃，數量有限，售完為止。

創立於2004年、主打在地現釀啤酒的金色三麥，是台灣最早的民營啤酒廠。金色三麥的命名，來自三種釀酒常用的麥芽——大麥芽、小麥芽、黑麥芽；不同的麥芽有不同的個性，金色三麥不但以傳承自德國釀造學院的精準工藝，釀出各式麥芽的美好，更結合台灣在地元素，以台灣龍眼蜜釀出獲得 WBC（ World Beer Cup）世界啤酒盃冠軍肯定的蜂蜜啤酒，成為世界級的精釀啤酒品牌。

2016年金色三麥推出全新的精釀啤酒品牌SUNMAI ，LOGO以酒桶線條，形似漢字「三」，與易經卦象「天」，詮釋SUNMAI不忘根源於金色三麥。

SUNMAI這次帶來的檸檬蜂蜜啤酒，將台灣人最熟悉的檸檬蜂蜜，與金色三麥一戰成名的蜂蜜啤酒完美結合，以柔和檸檬酸香搭上龍眼蜜韻，酸酸甜甜，舒爽解膩，垂涎留戀。

第二款鐵觀音啤酒，則發揮勃克（Bock）啤酒的濃郁型特性，把鐵觀音茶的甘美濃韻，完整送往你的鼻息。琥珀色的茶酒滋味，如現泡鐵觀音茶，啤酒釋放的沉穩茶香外，更添舌間麥芽細膩甘甜。

第三款紅葡萄啤酒，使用全天然紅葡萄汁，讓果皮、果肉與葡萄籽的抗氧化性能完全融入。低苦度、香氣足，尾韻有軟糖的香甜感，在舌尖上呈現明亮、輕快的品飲印象；如果你是無葡萄酒不歡的「紅酒咖」，請千萬不要錯過。

500案內所／SUNMAI精釀啤酒出攤

時間：2021年10月30、31日，上午11點開賣，賣完為止

販售內容：檸檬蜂蜜啤酒（酒精濃度5.0%）、鐵觀音啤酒（酒精濃度6.5%）、紅葡萄啤酒（酒精濃度5.5%）

500案內所｜期間限定店

時間：即日起～11月14日；每周四～周一11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號（可搭捷運至士林捷運站，步行約15分鐘）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI致力於將釀酒工藝結合在地故事、在地原料，創造出具在地特色的繽紛口味。圖／SUNMAI提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI致力於將釀酒工藝結合在地故事、在地原料，創造出具在地特色的繽紛口味。圖／SUNMAI提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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