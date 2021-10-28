周年慶默默賣光 新光三越揭曉化妝品的「隱賣王」

百貨周年慶除了每年必囤的日常保養美妝消耗品外，化妝品業種另有一個默默賣的「隱賣王」帶客，就是每年都有獨特限定包裝，讓美妝控忍不住出手的耶誕節限定禮盒、耶誕彩妝。新光三越指出，今年各品牌提前一周陸續推出耶誕彩妝、耶誕禮盒大軍，Dior「繁花幻境聖誕倒數日曆」、SABON「流金年華倒數月曆」，開賣當日即完售，shu uemura植村秀×Hello Kitty聯名系列，該系列首七日熱賣200組。

接力登場的還有ORIGINS品木宣言「2021聖誕特快車倒數月曆」價值4,146元，特價2,880元，YSL「聖誕限定彩妝盤」推薦價3,600元等組合，預計都在周年慶搶一波商機。另外精品彩妝今年也推出Lifestyle關聯商品，像是Hermès Beauty推出Les Mains Hermès指彩護手系列詢問度高，也是容易入手的單品；YSL Beauty推出「自由不羈髮香噴霧」，內含石榴等植萃成分，讓秀髮飄散香氣也能滋潤修護髮絲。

不能出國的年代，趁周年慶購買精品包，搭配百貨各種優惠，也相當於用免稅價入手精品，新光三越台北信義新天地統計，首七日銷售狀況最好的人氣包款是「托特包」，像是Bottega Veneta、TOD’S、Tory Burch等都有不錯的銷售表現，Burberry將經典水桶包改為棉質帆布結合皮革，更添年輕與率性休閒氣息。