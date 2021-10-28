天氣越冷買氣越火 遠百周年慶精品、家電帶頭衝

百貨靠天吃飯，周年慶開跑以來，只要天氣愈冷百貨業者愈開心。遠東百貨指出，今年周年慶除了有振興五倍券助攻帶動消費力道，同時今年冷得早，消費者對於家用家電及保暖服飾需求增加，採購熱度持續上揚。周年慶期間，除了滿千送百還有持紙本振興券全館單筆消費滿3,000元送2,200元抵用券，遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百昨日起接棒加入周年慶戰線，板橋中山店將於11月17日起壓軸上場。

遠百周年慶先發強棒台中大遠百，精品買氣原本就強勁的台中，開跑時正逢精品新品上市，後半段又有五倍券助陣，激出精品呈現近20%的成長，加上周年慶必買的化妝品、iPhone 13新機上市，全館交出10%成長的好成績。第二棒遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮開跑迄今業績相較去年同期成長5%，其中紙本振興券使用占比各店約占10%～30%不等。第二棒開跑店受到五倍券大力助攻，除了五倍券加碼送優惠，各店也推出五倍券專屬商品優惠，此時，商品力齊全的大型店相對更吃香。

板橋大遠百今年周年慶業績貢獻以家電類最為突出，大小家電皆有20%成長力度，另外，隨著新機上市，手機、數位3C也有3成成長，板橋大遠百分析成長動能，受惠於五倍券商機，以及家電、3C類產品新品推出以及預期漲價心理，趁周年慶，全家人集資五倍券入手高單價的家電、汰換或升級都是最划算。另外，uniqlo、gu、gap、muji等專門大店也有雙位數成長，餐飲同樣人潮回升有感。

昨日起遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百啟動周年慶，隨著氣溫又將下降的預期心理，遠百認為，寢具、家電、服飾業種都會帶動，希望能衝出5%以上成長。高雄市政府推出1千元高雄券加碼對接振興五倍券，有效激出今年高雄百貨業熱度，有連鎖百貨業者指出，甚至出現民眾「北券南送」，讓第四季的高雄百貨市場人氣買氣都蠻火熱。