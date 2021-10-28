快訊

林靜儀投入台中第二選區補選 顏寬恒服務處這樣說

真的不是替身！南韓國情院證實「金正恩有瘦」 曝健康狀況

天氣越冷買氣越火 遠百周年慶精品、家電帶頭衝

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
高雄大遠百周年慶首日，開店前就有不少民眾排隊等著入店消費。圖／遠百提供
高雄大遠百周年慶首日，開店前就有不少民眾排隊等著入店消費。圖／遠百提供

百貨靠天吃飯，周年慶開跑以來，只要天氣愈冷百貨業者愈開心。遠東百貨指出，今年周年慶除了有振興五倍券助攻帶動消費力道，同時今年冷得早，消費者對於家用家電及保暖服飾需求增加，採購熱度持續上揚。周年慶期間，除了滿千送百還有持紙本振興券全館單筆消費滿3,000元送2,200元抵用券，遠百寶慶、遠百嘉義台南大遠百、高雄大遠百昨日起接棒加入周年慶戰線，板橋中山店將於11月17日起壓軸上場。

遠百周年慶先發強棒台中大遠百，精品買氣原本就強勁的台中，開跑時正逢精品新品上市，後半段又有五倍券助陣，激出精品呈現近20%的成長，加上周年慶必買的化妝品、iPhone 13新機上市，全館交出10%成長的好成績。第二棒遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮開跑迄今業績相較去年同期成長5%，其中紙本振興券使用占比各店約占10%～30%不等。第二棒開跑店受到五倍券大力助攻，除了五倍券加碼送優惠，各店也推出五倍券專屬商品優惠，此時，商品力齊全的大型店相對更吃香。

板橋大遠百今年周年慶業績貢獻以家電類最為突出，大小家電皆有20%成長力度，另外，隨著新機上市，手機、數位3C也有3成成長，板橋大遠百分析成長動能，受惠於五倍券商機，以及家電、3C類產品新品推出以及預期漲價心理，趁周年慶，全家人集資五倍券入手高單價的家電、汰換或升級都是最划算。另外，uniqlo、gu、gap、muji等專門大店也有雙位數成長，餐飲同樣人潮回升有感。

昨日起遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百啟動周年慶，隨著氣溫又將下降的預期心理，遠百認為，寢具、家電、服飾業種都會帶動，希望能衝出5%以上成長。高雄市政府推出1千元高雄券加碼對接振興五倍券，有效激出今年高雄百貨業熱度，有連鎖百貨業者指出，甚至出現民眾「北券南送」，讓第四季的高雄百貨市場人氣買氣都蠻火熱。

新竹大遠百飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋售價21,900元，特價12,900元，限量30組，贈內鍋、不挑鍋黑晶爐。圖／遠百提供
新竹大遠百飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋售價21,900元，特價12,900元，限量30組，贈內鍋、不挑鍋黑晶爐。圖／遠百提供
遠百信義A13 Repetto Cendrillon絨面芭蕾鞋推薦價10,600元～12,600元。圖／遠百提供
遠百信義A13 Repetto Cendrillon絨面芭蕾鞋推薦價10,600元～12,600元。圖／遠百提供
桃園遠百鑽石屋1克拉鑽戒售價39萬8,000元，特價22萬8,000元。圖／遠百提供
桃園遠百鑽石屋1克拉鑽戒售價39萬8,000元，特價22萬8,000元。圖／遠百提供

周年慶 台南 嘉義

延伸閱讀

SOGO周年慶 Q4業績爆發

中壢SOGO迎戰周年慶 最高25%回饋及獨家哆啦A夢來店禮

SOGO周年慶決戰雙11 電視買大送大，天后宮出手就是狂

周年慶入手「全球No.1美容儀品牌」超划算！NU SKIN推買一套送一組現省3千元

相關新聞

天氣越冷買氣越火 遠百周年慶精品、家電帶頭衝

百貨靠天吃飯，周年慶開跑以來，只要天氣愈冷百貨業者愈開心。遠東百貨指出，今年周年慶除了有振興五倍券助攻帶動消費力道，同時...

蝦皮購物「11.11最強購物節」推3間千萬新家1元起標

迎戰年末最大檔期，蝦皮購物「11.11最強購物節」日前開跑，並釋出第二波優惠資訊，不只祭出精選夯品瘋搶11元起、豪撒11...

海陸叻沙湯、廣島牡蠣丼！2品牌秋季料理 暖身又暖心

隨著入秋，許多人都會選擇以美食補身。「黃亞細肉骨茶」今秋推出「海陸叻沙濃湯」、「鮮灼肉片肉骨茶」等個人鍋物，而連鎖日式丼...

萊爾富推「萊收貨」 搶攻賣家商機！50件免費到府收件

宅經濟帶動賣家出貨量大增，超商因地利及方便性，成為民眾的網購寄取貨首選通路之一。萊爾富搶攻電商賣家商機，特別推出「萊收貨...

連續11天買1送1！奎克咖啡X瓜瓜園「冰烤番薯用喝的」

超強聯名飲品來了！奎克咖啡與瓜瓜園攜手合作，將於11月1日至12月31日推出「甜甜薯與你」系列，獨創特殊喝法「冰烤番薯」...

台北101垂直慶生「從B1到101樓」任何消費回饋都可累計

台北101整合購物中心、觀景台、辦公大樓品牌，18年來首度串連跨場域資源推出「樂去101」垂直慶生活動，會員從B1到10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。