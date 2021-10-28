蝦皮購物「11.11最強購物節」推3間千萬新家1元起標

迎戰年末最大檔期，蝦皮購物「11.11最強購物節」日前開跑，並釋出第二波優惠資訊，不只祭出精選夯品瘋搶11元起、豪撒11月1日限定使用的商城85折與88折神券的利多，更攜手台灣地產代銷龍頭「海悅國際」推出新北3間千萬新家1元競標的活動，即日起至11月11日指定活動時間不限金額下單即可參加，蝦皮購物與海悅國際更為每位得標者準備了110萬購屋金及最高折抵11,111元的家電1.1折券。

蝦皮購物資深總監梁日威指出，去年推出的新屋競標獲得廣大迴響，在短時間內創下超過50萬次出價的紀錄。今年蝦皮購物與海悅國際合作，推出3間位於新北的新家進行1元競標，總價最高的建案金額高達3,588萬元，3個戶型的總價值超過去年的6倍，期待能創造超越去年的亮眼表現。

海悅國際也與蝦皮購物進行線上預約賞屋的合作，即日起下單「蝦皮1元超值賞屋券」，全台超過70間建案只需聊聊「海悅國際商城」即可預約賞屋，完成賞屋就有機會獲得1年份免運券、1,111元或111元蝦皮商城購物金等好禮，成交購屋再享2萬元折抵。

11月11日前於蝦皮購物不限金額下單即可參加蝦皮購物 X 海悅國際千萬新家1元競標，11月9日至11月11日每天凌晨0點起推出一間千萬新家1元競標，每次競標最低出價為1,111元，每次競標完成可獲0.1蝦幣；成功得標者，再送110萬圓夢購屋金與家電1.1折券。11月9日推出新北新莊「海研A3光點A5棟6F 」，2房1廳1衛共18.68 坪，參考市價1,070萬元；11月10日推出新北新莊「海研A3光點A2棟6F」，3房2廳2衛共28.60坪、含停車位，參考市價1,906萬元；11月11日推出新北三重「圓富登峰D-6F」，4房2廳2衛共59.29坪、含停車位，參考市價約3,588萬元。

此外，蝦皮購物「最強11.11購物節」第二波優惠開跑，即日起最高可折5,000元的88折神券已自動派發至蝦皮錢包，最高現折2,000元的商城85折神券同步開放領取，11月1日凌晨0點至2點搭券使用，原價27,890元的伊萊克斯Flow A4 UV抗菌空氣清淨機（雙機組合）折抵後現省14,101元，小米Redmi Note 10 Pro 6手機搭券後特價6,799元。