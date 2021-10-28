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海陸叻沙湯、廣島牡蠣丼！2品牌秋季料理 暖身又暖心

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
黃亞細肉骨茶推出海陸叻沙濃湯、鮮灼肉片肉骨茶、燉鮮雞肉骨茶等暖身料理。圖／黃亞細肉骨茶提供
黃亞細肉骨茶推出海陸叻沙濃湯、鮮灼肉片肉骨茶、燉鮮雞肉骨茶等暖身料理。圖／黃亞細肉骨茶提供

隨著入秋，許多人都會選擇以美食補身。「黃亞細肉骨茶」今秋推出「海陸叻沙濃湯」、「鮮灼肉片肉骨茶」等個人鍋物，而連鎖日式丼飯「吉豚屋」則以廣島牡蠣，推出「牡蠣海老」系列餐點，還有酥炸牡蠣同步登場，讓消費者享受溫潤暖身的秋季風味。

已經有60餘年歷史，來自新加坡的「黃亞細肉骨茶」，針對台北新光三越南西店推出秋季新品。「海陸叻沙濃湯單人鍋」，使用東南亞進口的香茅、斑蘭葉、叻沙葉帶出豐富層次，結合椰奶熬煮，增添湯頭鮮甜尾韻，每份390元，雙倍肉為420元。「鮮灼肉片肉骨茶」則是以肉骨茶湯為底，搭配上肉片品嚐，有著白胡椒的微辣香氣，每份365元，雙倍肉為395元。另外還有加入鳳爪燉煮、吃得到雞翅的「燉鮮雞肉骨茶」，每份200元。11月1日至12月31日期間，憑紙本五倍券消費滿500元，及贈送價值240元的「燉鮮雞肉骨茶套餐」兌換券，滿1,000元即贈2張，以此類推。

針對食慾之秋，來自日本的「吉豚屋」自11月起以日本的廣島牡蠣為主角，推出「牡蠣海老双拼丼飯」、「牡蠣海老双拼定食」，售價各為219元、249元，同時還推出「酥炸牡蠣」3入組，每份原價195元，特價165元，讓民眾可以親民價格品嚐到廣島牡蠣的鮮甜滋味。除此之外，吉豚屋現也提供振興套餐，各有200、500、1000元的套餐選擇，最多現省130元。即日起參與粉絲團活動，還有機會免費入住格拉斯麗台北飯店的「歡迎光臨吉豚屋主題房」1晚。

連鎖日式丼飯「吉豚屋」則以廣島牡蠣，推出「牡蠣海老双拼」系列餐點。圖／吉豚屋提供
連鎖日式丼飯「吉豚屋」則以廣島牡蠣，推出「牡蠣海老双拼」系列餐點。圖／吉豚屋提供

套餐 廣島 日本

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