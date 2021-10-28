「美女與野獸」歡慶30周年！Disney x Pandora好浪漫

今年適逢迪士尼經典「美女與野獸」歡慶30週年，長期以來一直與迪士尼密切合作的丹麥Pandora，特地於本季推出一系列豐富的Disney x Pandora「美女與野獸」首飾，向這個經典迷人的愛情故事致敬。

系列作品以經典的925銀為主要素材。結合黃色琺瑯與細緻刻劃的窗框的雙層設計翩翩起舞吊飾，完美重現貝兒與野獸在大廳共舞的著名場景，吊飾背後更鐫刻「Beauty is found within」字樣（內在才是美麗的根本），點出故事宗旨。貝兒的許多好朋友如茶壺太太、阿齊、燭台盧米亞及時鐘管家葛士華等，則以細緻的鏤空手法呈現：茶壺太太與阿齊吊飾更以彩色琺瑯裝飾，讓角色生動活現。