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「美女與野獸」歡慶30周年！Disney x Pandora好浪漫

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
迪士尼「美女與野獸」歡慶30週年，Pandora推出一系列滿載浪漫氛圍的新作。圖／Pandora提供
迪士尼「美女與野獸」歡慶30週年，Pandora推出一系列滿載浪漫氛圍的新作。圖／Pandora提供

今年適逢迪士尼經典「美女與野獸」歡慶30週年，長期以來一直與迪士尼密切合作的丹麥Pandora，特地於本季推出一系列豐富的Disney x Pandora「美女與野獸」首飾，向這個經典迷人的愛情故事致敬。

系列作品以經典的925銀為主要素材。結合黃色琺瑯與細緻刻劃的窗框的雙層設計翩翩起舞吊飾，完美重現貝兒與野獸在大廳共舞的著名場景，吊飾背後更鐫刻「Beauty is found within」字樣（內在才是美麗的根本），點出故事宗旨。貝兒的許多好朋友如茶壺太太、阿齊、燭台盧米亞及時鐘管家葛士華等，則以細緻的鏤空手法呈現：茶壺太太與阿齊吊飾更以彩色琺瑯裝飾，讓角色生動活現。

魔法玫瑰吊飾則是重現故事中一朵施了魔咒的玫瑰，猶如計時器一般，野獸需要在最後一朵花瓣掉落前學習如何去愛、並得到對方的愛，才能解除咒語、恢復成人類。這朵玫瑰吊飾以獨特細膩的鏤空琺瑯工藝（Plique-a-jour）創造彩色玻璃效果，並搭配一塊透明的Murano琉璃，完美重現故事中玻璃罩裡的魔法玫瑰；系列作品亦推出以玫瑰為主要創作元素的戒指，以不同的方式配戴這朵別具意義的玫瑰。

Disney x Pandora「美女與野獸」翩翩起舞吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」翩翩起舞吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」貝兒與好朋友串飾，1,580元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」貝兒與好朋友串飾，1,580元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」玫瑰戒指，2,480元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」玫瑰戒指，2,480元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」魔法玫瑰吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」魔法玫瑰吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」跳舞貝兒吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」跳舞貝兒吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
迪士尼「美女與野獸」歡慶30週年，Pandora推出一系列滿載浪漫氛圍的新作。圖／Pandora提供
迪士尼「美女與野獸」歡慶30週年，Pandora推出一系列滿載浪漫氛圍的新作。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」茶壺太太與阿齊吊飾，2,080元。圖／Pandora提供
Disney x Pandora「美女與野獸」茶壺太太與阿齊吊飾，2,080元。圖／Pandora提供

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