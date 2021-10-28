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萊爾富推「萊收貨」 搶攻賣家商機！50件免費到府收件

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
11月30日前線上購物選擇萊爾富超商領取包裹，就有機會抽中市價約6萬元的壹台兩黃金、滿額購物金、指定商品買1送1等優惠。圖／萊爾富提供
11月30日前線上購物選擇萊爾富超商領取包裹，就有機會抽中市價約6萬元的壹台兩黃金、滿額購物金、指定商品買1送1等優惠。圖／萊爾富提供

宅經濟帶動賣家出貨量大增，超商因地利及方便性，成為民眾的網購寄取貨首選通路之一。萊爾富搶攻電商賣家商機，特別推出「萊收貨」平台，針對大量寄件的賣家提供到府收貨服務，12月31日前只要單筆寄件數量達50件以上，即可享免費到府收件。

萊爾富即日起針對有大量寄件需求的賣家推出「萊收貨」平台寄件服務，讓賣家不用出門或是到門市耗時排隊寄貨，只要在家輕鬆於平台申請，1至3天內就有司機到府收貨寄貨。萊爾富提供的「萊收貨」到府收貨服務申請門檻為50件，12月31日前只要單筆寄件數量達門檻即可享免費到府收件。

疫情帶動宅經濟發酵，超商寄取件的數量大增，根據萊爾富觀察，自疫情爆發以來，包裹取貨件數逐月增長，5月至9月間的寄取貨數量比去年同期成長6成，進店領包裹順便消費的占4成，對超商業績帶來加乘效果，領包裹的消費者非萊爾富的會員占比約近5成，

為了吸引更多消費者加入Hi-Life VIP App會員，萊爾富祭出「萊領包裹100%中獎」活動，11月3日至11月30日至萊爾富門市領取包裹，即可獲得小白單抽獎券一張，小白單上有抽獎序號與QR Code，再到Hi-Life VIP App中輸入或掃描序號，就有機會抽中市價約6萬元的壹台兩黃金（1名）、萊爾富10元滿額購物金（消費滿70元可用）、樂法私藏黃金麥茶買1送1、泰山檸檬紅茶買2送1等商品優惠，且張張有獎，中獎率100%。

萊爾富推出的「萊收貨」平台寄件服務、「萊領包裹100%中獎」活動都需加入App會員，因此萊爾富也祭出新註冊App會員送好禮的活動， 12月31日前新註冊成為Hi-Life App會員，即可免費獲得大杯美式咖啡、中杯拿鐵咖啡、100抽Hi-Life衛生紙一包、指定桂格經典燕麥飲等好禮多選一，新註冊會員完成任一筆消費不限金額，萊爾富再加碼贈送20元購物金、每名會員限領一次。

此外，萊爾富也提供了加入會員的便利管道及優惠，可透過萊爾富的LINE官方帳號加入會員，11月30日前成功綁定萊爾富的LINE官方帳號會員，就可免費獲得50元滿額購物金、每名會員領一次，購物金將於12月17日起陸續派發至Hi-Life VIP App的「Hi-Coupon」內，兌換期限至明年1月31日止。

萊爾富推出「萊收貨」平台，針對大量寄件的賣家提供到府收貨服務，12月31日前只要單筆寄件數量達50件以上，即可免費到府收件。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「萊收貨」平台，針對大量寄件的賣家提供到府收貨服務，12月31日前只要單筆寄件數量達50件以上，即可免費到府收件。圖／萊爾富提供
看好會員經濟結合線上消費，12月31日前成功綁定萊爾富Hi-Life的LINE官方帳號會員，可獲得50元滿額購物金。圖／萊爾富提供
看好會員經濟結合線上消費，12月31日前成功綁定萊爾富Hi-Life的LINE官方帳號會員，可獲得50元滿額購物金。圖／萊爾富提供
12月31日前新註冊萊爾富Hi-Life VIP App會員，即可免費獲得現煮咖啡、衛生紙、燕麥飲等好禮多選一。圖／萊爾富提供
12月31日前新註冊萊爾富Hi-Life VIP App會員，即可免費獲得現煮咖啡、衛生紙、燕麥飲等好禮多選一。圖／萊爾富提供
超商寄取件需求大增，萊爾富推出「萊領包裹100%中獎」活動，11月3日至11月30日至萊爾富領包裹有機會抽中壹台兩黃金。圖／萊爾富提供
超商寄取件需求大增，萊爾富推出「萊領包裹100%中獎」活動，11月3日至11月30日至萊爾富領包裹有機會抽中壹台兩黃金。圖／萊爾富提供

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