連續11天買1送1！奎克咖啡X瓜瓜園「冰烤番薯用喝的」

超強聯名飲品來了！奎克咖啡與瓜瓜園攜手合作，將於11月1日至12月31日推出「甜甜薯與你」系列，獨創特殊喝法「冰烤番薯」與「巧克力酥片」的新組合「冰烤番薯烏克力力」，並在11月1日至11月11日連續11天買一送一。此外，同步推出「蜂蜜甜心薯法式吐司」，在秋冬季節也可以體驗冰烤番薯的極致風味。

這項聯名「甜甜薯與你─冰烤番薯的極致風味」系列季節限定新品，包含「冰烤番薯烏克力力(I)」、「烤番薯烏克力力(H)」、「蜂蜜甜心薯法式吐司」，每個品項都以「瓜瓜園」的冰烤番薯出發，加上地瓜脆片、巧克力酥片、牛奶、蜂蜜等元素，創造獨特的多層次風味。

至於「蜂蜜甜心薯法式吐司」則是奎克咖啡主廚研發製作，以特殊摺疊工法特製多層次黃金丹麥吐司，並選用厚度4公分保留完美口感，吐司與布蕾蛋液再以1:2的黃金比例浸泡24小時以上，取出後先煎至兩面金黃，再送進烤箱烘烤，外皮酥脆輕盈、內裡軟嫩綿密，與瓜瓜園冰烤番薯一起享用，搭配香草冰淇淋、蜂蜜、番薯慕斯，超甜蜜。

奎克咖啡自11月1日至11月11日連續11天，消費「冰烤番薯烏克力力(I)」、「烤番薯烏克力力(H)」即享買一送一優惠，12月31日前也可享有「冰烤番薯烏克力力(I)」、「烤番薯烏克力力(H)」主餐加購價99元（原價160元），「蜂蜜甜心薯法式吐司」主餐加購價149元（原價220元）優惠。