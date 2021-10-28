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台北101垂直慶生「從B1到101樓」任何消費回饋都可累計

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101整合購物中心、觀景台、辦公大樓品牌，首度串連跨場域資源推出「樂去101」垂直慶生活動，會員從B1到101樓各種消費、活動都可累積點數，跨場域消費也是未來持續提供的服務。圖／台北101提供
台北101整合購物中心、觀景台、辦公大樓品牌，首度串連跨場域資源推出「樂去101」垂直慶生活動，會員從B1到101樓各種消費、活動都可累積點數，跨場域消費也是未來持續提供的服務。圖／台北101提供

台北101整合購物中心、觀景台、辦公大樓品牌，18年來首度串連跨場域資源推出「樂去101」垂直慶生活動，會員從B1到101樓各種消費、活動都可累積點數，這也是台北101總經理朱麗文升任後發動的大型串連活動，她表示，這兩三年台北101會員黏著度愈來愈高，今年周年慶有8成業績是會員貢獻，未來台北101核心策略將發揮場域特性，產生跨場域綜效。至於外界關切的跨年煙火，她也表示，目前正在努力籌備中，煙火是一定會放。

疫情趨穩加上五倍券效益，台北101觀察，10月初發現人潮明顯回流，尤其美食街用餐時段人潮，已趨近今年疫情三級警戒前水準。高空餐廳目前至年底訂位已達9成，10月中旬甫開幕即有不少好評的「捌伍添第」目前訂位已滿至年底。

另外，台北101指出，五倍券發放後，消費筆數有顯著成長，10月至今是二位數成長，整體會員交易人數成長15%，會員交易金額成長30%。並發現，平均持200元的五倍券，消費者可以買到3,400元，等於五倍券帶動是17倍的客單成長。

為了進一步了解主力客層輪廓，今年五月至七月疫情三級警戒期間，台北101與東方線上合作，針對台北101全會員進行消費型態與偏好調查。報告指出高資產消費客群最中意來到台北101的三件事：國際精品品牌齊全且有專人服務；硬體設施寬敞舒適且停車容易，台北101提供VIP專屬停車位達51個，備有6個充電站；消費App直接累點快速又方便。

目前台北101會員近40萬人，一天消費需達101萬元的尊榮會員近2千人。目前高活躍會員中，近8成是尊榮會員、7成的禮讚會員，平均每個月造訪台北101一次至兩次，每次停留時間至少5至6小時，包括用餐吃飯、參加品牌鑑賞活動、上烹飪課，也會去88樓喝咖啡。今年台北101周年慶，會員貢獻度高達8成，主力會員的黏著度與重要性逐年增加。

為了給會員更完整的服務與回饋，串連會員購物、美食、休閒等行程，台北101整合所有資源，即日起至11月24日推出「樂去101」垂直慶生活動，會員從B1玩到101樓都可累點，朱麗文強調，持續優化台北101全場域內容，產生跨場域綜效，提供跨場域消費，提升會員消費黏著度將是台北101的核心策略與未來持續提供的服務。

《樂去101》跨場域消費累計內容：凡消費國際精品、流行美妝、餐飲伴手禮以及觀景台和紀念品，當日全館消費累滿1萬送1千/5萬送5千/10萬送1萬/50萬送5萬的10%回饋。針對高級珠寶腕錶等指定店家享購物每滿3萬送1,800的6％回饋。此外，同時可以享有台北101五倍券加碼回饋：當日累計滿5,000元送2,000點購物金(價值500元)及美食餐飲使用五倍券享購物金點數10倍送。

台北101指出，高空餐廳目前至年底訂位已達9成，10月中旬新開幕的「捌伍添第」目前訂位已滿至年底。圖／摘自台北101購物中心粉絲頁
台北101指出，高空餐廳目前至年底訂位已達9成，10月中旬新開幕的「捌伍添第」目前訂位已滿至年底。圖／摘自台北101購物中心粉絲頁
台北101觀景台在各項節慶推出不同主題活動。圖／摘自台北101購物中心粉絲頁
台北101觀景台在各項節慶推出不同主題活動。圖／摘自台北101購物中心粉絲頁
COACH CASHIN托特手袋12,800元。圖／台北101提供
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Jo Malone London糅香之家禮盒7,300元。圖／台北101提供
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