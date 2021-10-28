聽新聞
test
0:00 / 0:00
徐若瑄「數星星的你」聯名限量公益手鍊 傳遞溫暖與愛
女神徐若瑄人美心善。隨著最新單曲「數星星的你」的推出，徐若瑄與台灣珠寶品牌亞立詩（ALUXE）合作推出聯名珠寶「數星星的你10K鑽石手鍊」，共有10K白金與10K黃金兩種款式，限量發行300只。前100件的全部收入雙方將共同捐贈「現代婦女基金會」，協助更多女性、孩童，建立平等、安全、幸福環境。
手鍊的設計以徐若瑄單曲「數星星的你」為發想，以永恆的星星和星座象徵兩人互相指引、照亮，在彼此的生命中交疊閃耀，因此手鍊採雙鍊設計，用寶石象徵永恆閃耀的星星與連成M型樣式的星座交錯，尾裝飾星星。10K白金款搭配徐若瑄三月誕生寶石海水藍寶石，傳達勇氣、愛與和平的信念；10K黃金款則綴以鑽石，表達永恆的信念與堅定。
兩款聯名手鍊自即日起，於ALUXE亞立詩官方購物網站、全門市（含香港）正式開賣，限量300件，定價6,500元（1,625港元）；前100件將為「現代婦女基金會」籌募善款，以3,900元（990港元）公益價販售。凡購買「數星星的你 徐若瑄聯名10K鑽石手鍊」即可獲得徐若瑄親筆感謝小卡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言