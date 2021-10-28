徐若瑄「數星星的你」聯名限量公益手鍊 傳遞溫暖與愛

女神徐若瑄人美心善。隨著最新單曲「數星星的你」的推出，徐若瑄與台灣珠寶品牌亞立詩（ALUXE）合作推出聯名珠寶「數星星的你10K鑽石手鍊」，共有10K白金與10K黃金兩種款式，限量發行300只。前100件的全部收入雙方將共同捐贈「現代婦女基金會」，協助更多女性、孩童，建立平等、安全、幸福環境。

手鍊的設計以徐若瑄單曲「數星星的你」為發想，以永恆的星星和星座象徵兩人互相指引、照亮，在彼此的生命中交疊閃耀，因此手鍊採雙鍊設計，用寶石象徵永恆閃耀的星星與連成M型樣式的星座交錯，尾裝飾星星。10K白金款搭配徐若瑄三月誕生寶石海水藍寶石，傳達勇氣、愛與和平的信念；10K黃金款則綴以鑽石，表達永恆的信念與堅定。