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愛買量販推「火鍋快取箱」 豪華海陸A5和牛套組2千有找

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
愛買量販「火鍋快取箱」全家享樂極品鍋組，售價1,488元。圖／愛買量販提供
愛買量販「火鍋快取箱」全家享樂極品鍋組，售價1,488元。圖／愛買量販提供

天氣一涼就想吃火鍋，超市量販也陸續推出火鍋季活動，延續疫情以來的居家自煮、門市預定快取免等免停留的生活購物趨勢，愛買量販體貼民眾推出「火鍋快取箱」，於線上購物、外送合作平台和各店LINE團購社群同步開賣，首波推出2款火鍋組合，售價最低1,488元起，還有豪華海陸A5和牛套組2,000元有找，在家也能吃得澎湃。

繼「防疫蔬菜箱」、中元節「代客普度祈福箱」、中秋節「牛角明星燒肉箱」之後，愛買量販再度把季節商品「箱」化，打造「省時間、免挑選、少接觸」3大優點的疫後零售銷售商品新趨勢。即日起共推出2款「火鍋快取箱」組合，內含名店湯底、肉品、海鮮、丸子等火鍋食材，售價分別為1,488元、1,988元，適合2～6人享用，1,988元火鍋套組還包含了夢幻食材日本A5和牛，將陸續於愛買線上購物、各店LINE團購社群和foodpanda陸續開賣，免出門就可輕鬆開鍋。

愛買量販「火鍋快取箱」海陸豪華極鮮鍋組，售價1,988元。圖／愛買量販提供
愛買量販「火鍋快取箱」海陸豪華極鮮鍋組，售價1,988元。圖／愛買量販提供

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