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口罩花色換季囉！「一心一罩PANTONE大地色系列」推絕美5色

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「一心一罩」PANTONE大地色系列，一盒30入（5色各6入）售價459元。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列，一盒30入（5色各6入）售價459元。圖／一心一罩提供

口罩已經成為外出必備單品，時尚咖可別忘了幫口罩款式換季！越來越多醫療口罩品牌推出聯名款及各式花色，來自BEVY C.敏弱肌專用品牌結合國際醫療大廠YTG易廷所共同創立的「一心一罩」，堪稱口罩界的潮流精品，除了推出公視強檔劇《茶金》聯名款口罩之外，還有仙氣滿點的PANTONE大地色系列，5款絕美色選百搭秋冬服裝造型，營造可鹹可甜的ootd風格時尚。

大地色系在時尚界多年立於經典不敗地位，從PANTONE公布2022年春夏紐約時裝周流行色彩中的可口摩卡（Coca Mocha），以及春夏倫敦時裝周中的咖啡褐（Coffee Quartz）、鷹嘴豆泥灰（Humus）、蘇丹褐（Sudan Brown）等，都可看出大地色系的時髦感。

「一心一罩」PANTONE大地色系列不僅有2022年PANTONE代表色彩的摩卡色，還有溫柔甜美的奶茶色、暖心可口的可可色、時髦的泥灰色與鏽褐色，皆極襯膚色，搭洋裝或裙子仙氣爆棚，配上牛仔褲、皮衣等單品也能表現帥氣個性，百搭且高級感滿分，一盒30入（5色各6入）售價459元，於PChome 24h購物、BEVY C.品牌官網及日藥本舖、家樂福、康是美等通路開賣。

除了美觀之外，口罩最重要的還是防護力和舒適度，「一心一罩」醫療口罩採用三層材質，緊貼肌膚的最內層採用自主研發獨特的ES超柔細複合纖維不織布，布面光滑不易起毛絲，提供配戴時的舒適感，耳帶繩也使用高彈不疲乏的頂級尼龍纖維，戴久也不疼痛。

「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，一盒就能擁有。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，一盒就能擁有。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，圖為鏽褐色。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，圖為鏽褐色。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，圖為奶茶色。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，圖為奶茶色。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，一盒就能擁有。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，一盒就能擁有。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，圖為泥灰色。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，圖為泥灰色。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，圖為可可色。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，圖為可可色。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，圖為摩卡色。圖／一心一罩提供
「一心一罩」PANTONE大地色系列推出5款絕美色選，圖為摩卡色。圖／一心一罩提供

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