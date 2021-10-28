口罩花色換季囉！「一心一罩PANTONE大地色系列」推絕美5色

口罩已經成為外出必備單品，時尚咖可別忘了幫口罩款式換季！越來越多醫療口罩品牌推出聯名款及各式花色，來自BEVY C.敏弱肌專用品牌結合國際醫療大廠YTG易廷所共同創立的「一心一罩」，堪稱口罩界的潮流精品，除了推出公視強檔劇《茶金》聯名款口罩之外，還有仙氣滿點的PANTONE大地色系列，5款絕美色選百搭秋冬服裝造型，營造可鹹可甜的ootd風格時尚。

大地色系在時尚界多年立於經典不敗地位，從PANTONE公布2022年春夏紐約時裝周流行色彩中的可口摩卡（Coca Mocha），以及春夏倫敦時裝周中的咖啡褐（Coffee Quartz）、鷹嘴豆泥灰（Humus）、蘇丹褐（Sudan Brown）等，都可看出大地色系的時髦感。

「一心一罩」PANTONE大地色系列不僅有2022年PANTONE代表色彩的摩卡色，還有溫柔甜美的奶茶色、暖心可口的可可色、時髦的泥灰色與鏽褐色，皆極襯膚色，搭洋裝或裙子仙氣爆棚，配上牛仔褲、皮衣等單品也能表現帥氣個性，百搭且高級感滿分，一盒30入（5色各6入）售價459元，於PChome 24h購物、BEVY C.品牌官網及日藥本舖、家樂福、康是美等通路開賣。