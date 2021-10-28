Armani飛杜拜辦時裝秀 「灰姑娘」莉莉詹姆斯大露美背好性感

提到杜拜，就會令人直覺地聯想到「奢華」，而高級訂製時裝秀，更是與「奢華」兩字密不可分。如果兩者結合在一起，會是什麼模樣？

義大利時尚品牌Giorgio Armani日前將歷年來遊遍世界各地的「One Night Only」活動帶到杜拜舉行，推出以品牌2022春夏男裝和女裝秀及Armani Privé 2021/22秋冬系列高級訂製精選造型組成的服裝秀，更邀請酷玩樂隊（Coldplay）主唱Chris Martin獨家獻唱，帶來全新專輯《Music of the Spheres》首次現場演出。而曾飾演真人版灰姑娘的英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）也身穿一件Armani亮片堆疊的香檳粉色禮服，展現凹凸有致的好身材，露出美背超性感，莎朗史東則是身穿印有Giorgio Armani先生年輕時的肖像的服裝現身。

今年這場One Night Only Dubai活動也是為了慶祝米蘭與杜拜兩地的ARMANI酒店開業十周年，並盛讚在杜拜舉行、因疫情延期的2020世界博覽會。Armani先生表示：「世博會始終是激發人類創造力的契機：我曾在米蘭親自見證，在那段時間，ARMANI/SILOS也同期落成（分別在杜拜、米蘭的兩間Armani飯店）。如今我再次來到杜拜，再次置身世博會，我深感高興和自豪。中東孕育著奢侈品新概念，堪稱持續演進和實驗的代名詞，依托豐富而深刻的文化根源和魔力，為全新的創意能量注入生命力。」