快訊

史普尼克衝擊？美軍總長證實的「中國極音速飛彈危機」

議員千金遭控販毒還秀名片 本人出面還原過程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Armani飛杜拜辦時裝秀 「灰姑娘」莉莉詹姆斯大露美背好性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Giorgio Armani日前將歷年來遊遍世界各地的「One Night Only」活動帶到杜拜舉行，推出以品牌2022春夏男裝和女裝秀及Armani Privé 2021/22秋冬系列高級訂製精選造型組成的服裝秀。圖／Giorgio Armani提供、摘自IG
Giorgio Armani日前將歷年來遊遍世界各地的「One Night Only」活動帶到杜拜舉行，推出以品牌2022春夏男裝和女裝秀及Armani Privé 2021/22秋冬系列高級訂製精選造型組成的服裝秀。圖／Giorgio Armani提供、摘自IG

提到杜拜，就會令人直覺地聯想到「奢華」，而高級訂製時裝秀，更是與「奢華」兩字密不可分。如果兩者結合在一起，會是什麼模樣？

義大利時尚品牌Giorgio Armani日前將歷年來遊遍世界各地的「One Night Only」活動帶到杜拜舉行，推出以品牌2022春夏男裝和女裝秀及Armani Privé 2021/22秋冬系列高級訂製精選造型組成的服裝秀，更邀請酷玩樂隊（Coldplay）主唱Chris Martin獨家獻唱，帶來全新專輯《Music of the Spheres》首次現場演出。而曾飾演真人版灰姑娘的英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）也身穿一件Armani亮片堆疊的香檳粉色禮服，展現凹凸有致的好身材，露出美背超性感，莎朗史東則是身穿印有Giorgio Armani先生年輕時的肖像的服裝現身。

今年這場One Night Only Dubai活動也是為了慶祝米蘭與杜拜兩地的ARMANI酒店開業十周年，並盛讚在杜拜舉行、因疫情延期的2020世界博覽會。Armani先生表示：「世博會始終是激發人類創造力的契機：我曾在米蘭親自見證，在那段時間，ARMANI/SILOS也同期落成（分別在杜拜、米蘭的兩間Armani飯店）。如今我再次來到杜拜，再次置身世博會，我深感高興和自豪。中東孕育著奢侈品新概念，堪稱持續演進和實驗的代名詞，依托豐富而深刻的文化根源和魔力，為全新的創意能量注入生命力。」

此外，響應環保精神，One Night Only Dubai活動也遵循ISO 20121可持續發展標准，最大程度降低對環境的影響。摒棄一次性塑料，避免食物浪費，支持租賃設備和安裝材料，堅持材料循環使用，分類收集廢棄物，使用混合動力或純電動汽車和LED照明，同時要求供應商遵守特定的社會和環境條款。

酷玩樂隊主唱Chris Martin獨家獻唱。圖／Giorgio Armani提供
酷玩樂隊主唱Chris Martin獨家獻唱。圖／Giorgio Armani提供
莉莉詹姆斯身穿Armani亮片堆疊的香檳粉色禮服，展現凹凸有致的好身材，露出美背超性感。圖／摘自IG
莉莉詹姆斯身穿Armani亮片堆疊的香檳粉色禮服，展現凹凸有致的好身材，露出美背超性感。圖／摘自IG
莎朗史東與Giorgio Armani先生。圖／Giorgio Armani提供
莎朗史東與Giorgio Armani先生。圖／Giorgio Armani提供
莎朗史東身穿印有Giorgio Armani先生年輕時的肖像的服裝現身。圖／Giorgio Armani提供
莎朗史東身穿印有Giorgio Armani先生年輕時的肖像的服裝現身。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani日前將歷年來遊遍世界各地的「One Night Only」活動帶到杜拜舉行，推出以品牌2022春夏男裝和女裝秀及Armani Privé 2021/22秋冬系列高級訂製精選造型組成的服裝秀。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani日前將歷年來遊遍世界各地的「One Night Only」活動帶到杜拜舉行，推出以品牌2022春夏男裝和女裝秀及Armani Privé 2021/22秋冬系列高級訂製精選造型組成的服裝秀。圖／Giorgio Armani提供
莉莉詹姆斯身穿Armani亮片堆疊的香檳粉色禮服，展現凹凸有致的好身材。圖／摘自IG
莉莉詹姆斯身穿Armani亮片堆疊的香檳粉色禮服，展現凹凸有致的好身材。圖／摘自IG
莉莉詹姆斯。圖／Giorgio Armani提供
莉莉詹姆斯。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani日前將歷年來遊遍世界各地的「One Night Only」活動帶到杜拜舉行，推出以品牌2022春夏男裝和女裝秀及Armani Privé 2021/22秋冬系列高級訂製精選造型組成的服裝秀。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani日前將歷年來遊遍世界各地的「One Night Only」活動帶到杜拜舉行，推出以品牌2022春夏男裝和女裝秀及Armani Privé 2021/22秋冬系列高級訂製精選造型組成的服裝秀。圖／Giorgio Armani提供
酷玩樂隊主唱Chris Martin與Giorgio Armani先生。圖／Giorgio Armani提供
酷玩樂隊主唱Chris Martin與Giorgio Armani先生。圖／Giorgio Armani提供

杜拜 Armani 米蘭

延伸閱讀

2020杜拜世界博覽會 日本館

阿聯酋世博會優惠 推兒童旅客機票最高享25折

杜拜領袖曾擄自己女兒 還命人駭入前妻電話

阿聯酋航空推出世博會限定版My Emirates Pass

相關新聞

萊爾富推「萊收貨」 搶攻賣家商機！50件免費到府收件

宅經濟帶動賣家出貨量大增，超商因地利及方便性，成為民眾的網購寄取貨首選通路之一。萊爾富搶攻電商賣家商機，特別推出「萊收貨...

連續11天買1送1！奎克咖啡X瓜瓜園「冰烤番薯用喝的」

超強聯名飲品來了！奎克咖啡與瓜瓜園攜手合作，將於11月1日至12月31日推出「甜甜薯與你」系列，獨創特殊喝法「冰烤番薯」...

台北101垂直慶生「從B1到101樓」任何消費回饋都可累計

台北101整合購物中心、觀景台、辦公大樓品牌，18年來首度串連跨場域資源推出「樂去101」垂直慶生活動，會員從B1到10...

愛買量販推「火鍋快取箱」 豪華海陸A5和牛套組2千有找

天氣一涼就想吃火鍋，超市量販也陸續推出火鍋季活動，延續疫情以來的居家自煮、門市預定快取免等免停留的生活購物趨勢，愛買量販...

口罩花色換季囉！「一心一罩PANTONE大地色系列」推絕美5色

口罩已經成為外出必備單品，時尚咖可別忘了幫口罩款式換季！越來越多醫療口罩品牌推出聯名款及各式花色，來自BEVY C.敏弱...

Armani飛杜拜辦時裝秀 「灰姑娘」莉莉詹姆斯大露美背好性感

提到杜拜，就會令人直覺地聯想到「奢華」，而高級訂製時裝秀，更是與「奢華」兩字密不可分。如果兩者結合在一起，會是什麼模樣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。