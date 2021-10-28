邵雨薇、林柏宏合秀浪琴月相對表 完美預測彼此喜好

浪琴表（Longines）一直是優雅的代名詞，而將陰晴圓缺戴在手腕上的月相表，則為時計注入了永恆浪漫的情懷。繼2019年經典的巨擘系列推出42毫米尺寸的男士月相指示腕表之後，如今浪琴更針對手腕纖細的女士推出34毫米尺寸的月相自動女表，貼心設計為可作為對表配戴。今（10月28）日影集「2049」男女主角林柏宏、邵雨薇更首度於劇外一起公開出席活動。兩人展現合作默契、不約而同地笑說：「感覺很熟悉！」在這次期間限定展間的星座互動遊戲中，更完美預測彼此最速配的表。

林柏宏表示自己若有機會也希望能在現實生活中和重要的另一半配戴對表，「會送對表給對方就會有想要一起走下去，也代表你有想要提醒對方在身邊的感覺，」邵雨薇也表示雖然現實生活中目前還沒有戴過對表，但在挑選時會希望挑選款式接近但設計細節稍微不同的表，「就像浪琴的月相對表，代表我們呼應彼此又有獨立個性，」邵雨薇更透露自己第一枚購入的就是送給爸爸的浪琴表，因此對這品牌特別有感情，也非常喜歡這次配戴珍珠母貝面的全新女表，「擺動時有貝殼的光澤、搭配鑽石時標，柔中帶剛的感覺，跟我的氣質挺符合。」