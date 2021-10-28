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防護機能成服裝品牌現在進行式！講究美型、時髦設計備受市場矚目

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PLUS ZERO防護衣採用國際認證的醫用面料製成，有高達95%的銀離子抗菌防護功能。圖／elison提供
PLUS ZERO防護衣採用國際認證的醫用面料製成，有高達95%的銀離子抗菌防護功能。圖／elison提供

2021年即將過完，沒人預料的到，一場席捲全球的傳染病會徹底改變你我的生活型態。這同時也讓與我們息息相關的服裝品牌，也在思考如何把防護機能融入時裝設計中，讓一般的服飾除了具時髦感之外，還能把病毒隔絕在外？

雖然眼看台灣的新冠疫情，從最嚴峻的三級警戒，一路到現在的寬鬆標準二級，看似回穩。但醫學專家仍都疾呼，疫情仍有大爆發可能，更希望民眾做好未來數年都要與病毒共處的可能。所以像是，新興品牌FYNE雖是主打永續精神，並讓旗下服飾能再被利用；然而使用抗菌面料也是品牌另一強項。於是，在面對不明朗的疫情變化，FYNE與瑞士紡織科技品牌合作，推出一系列抗菌面料服飾，均採用了HEIQ VIROBLOCK科技，並通過紡織品抗病毒活性標準，可減少病毒數量，並包含防霉、抑制異味物質生長，降低出門在外的風險。

新興品牌FYNE與瑞士紡織科技品牌合作，推出一系列抗菌面料服飾。圖／摘自FYNE官網
新興品牌FYNE與瑞士紡織科技品牌合作，推出一系列抗菌面料服飾。圖／摘自FYNE官網

台灣設計師品牌rather堅持簡約美學，並致力於昇華西裝的穿搭價值，讓新一季的The Femin系列加入綁帶收腰、襯衫版型、及束口長褲等休閒元素，使得每一件單品都不局限於任何年齡或場合。不僅如此，rather還首度跨足防護衣領域，讓The Femin系列的布料，都添加「銀離子技術」及「脂肪囊胞技術」。號稱能破壞細胞壁蛋白與新陳代謝作用酶，經靜電作用將病毒永久結合至硫基上，使病毒失去活性，並進而達到預防效果。有效降低減少細菌及病毒的生長，在疫情期間穿戴讓人安心。

The Femin系列布料，都添加「銀離子技術」及「脂肪囊胞技術」，有效降低減少細菌及病毒的生長。圖／rather提供
The Femin系列布料，都添加「銀離子技術」及「脂肪囊胞技術」，有效降低減少細菌及病毒的生長。圖／rather提供

另一台灣時裝品牌elison有感疫情反覆升溫的氛圍，推出PLUS ZERO防護衣，採用國際認證的醫用面料製成，有高達95%的銀離子抗菌防護功能，並加大防飛沫面罩增加透氣舒適感。同時還擁有輕盈親膚、防水防風、輕量好收納等特性，輔以近年受歡迎的奶茶色，讓PLUS ZERO防護衣還被消費者封為「最文青的機能外套」。

品牌 疫情

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