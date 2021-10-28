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蜂蜜蛋糕變餅乾！微熱山丘「蜂蜜脆蛋糕」5種創意吃法

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
微熱山丘「蜂蜜脆蛋糕」全新改版，條狀造型更好入口，夾鏈袋包裝設計輕巧易攜。圖／微熱山丘提供
微熱山丘「蜂蜜脆蛋糕」全新改版，條狀造型更好入口，夾鏈袋包裝設計輕巧易攜。圖／微熱山丘提供

蜂蜜脆蛋糕」將蜂蜜蛋糕變餅乾，不僅更方便好拿取，還可沾、佐、製、配、玩等多變吃法，讓它變得更有食趣。

「蜂蜜脆蛋糕」改版自微熱山丘人氣商品「蜜豐糖脆蛋糕」，強調自然真實的用料，包括嚴選純真蜂蜜，與健康飼養鮮力蛋、日本麵粉、甘蔗原萃等，堅持無複雜人工添加的配方，以時間與慢火烘焙出酥脆口感。撕開包裝，蜂蜜的清甜香氣鋪鼻而來，細嚼還能品到輕盈的蔗香，口感清爽、甜而不膩。

微熱山丘將蜜豐糖脆蛋糕重新調整推出的「蜂蜜脆蛋糕」，不同於片狀的蜜豐糖脆蛋糕，而是變身為條狀造型，簡單拿取；外包裝也捨棄原本蛋糕盒裝設計，改用密封夾鏈式的牛皮紙袋，更方便攜帶。

蜂蜜脆蛋糕不僅更方便食用，也能搭配不同食材，變化出多樣的品嘗方式。微熱山丘推薦5種創意吃法：沾醬吃，佐主食像拌入湯品、飲品或沙拉中，捏碎鋪平當作蛋糕底層的餅乾或成為炸物的外衣，也可以大玩配對、加上莫札拉瑞起司與番茄切片交錯擺上，甚至在吃之前先來當玩具、化身可以邊吃邊玩的疊疊樂。

新品價每包120元，活動頁：https://www.sunnyhills.com.tw/honeyrusk/zh-tw/

微熱山丘推薦5種創意吃法，為生活增添更多驚喜「食」刻。圖／微熱山丘提供
微熱山丘推薦5種創意吃法，為生活增添更多驚喜「食」刻。圖／微熱山丘提供

蜂蜜 微熱山丘

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