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辣椒霜淇淋、辣椒華堡！漢堡王×TABASCO推5款辣味新品
速食餐點不斷推陳出新，為消費者帶來豐富的新奇體驗。繼與HERSHEY'S巧克力醬聯名推出「巧克力華堡」之後，「漢堡王」本次再與美國百年辣醬「TABASCO」合作，以「TABASCO熟成煙燻辣椒」為元素，推出「煙燻辣椒華堡」以及「煙燻辣椒去骨雞腿堡」，還有充滿大人系風味的辣署、辣巧克力聖代與辣味雞翅，帶來舌尖上刺激的滿足。
已經擁有150年歷史的TABASCO，以天然辣醬著稱。本次選用的「TABASCO煙燻辣椒汁」，乃是以胡桃木古法煙燻墨西哥辣椒熟成製作，有著成熟的天然椒香，正適合搭配美式火烤肉排。雙品牌聯名推出的「煙燻辣椒華堡」即是將經典華堡加入煙燻辣椒汁，帶來炭烤煙燻的辛辣香氣，單點129元，套餐169元。另外還有同樣加入煙燻辣椒汁的「煙燻辣椒去骨雞腿堡」，適合不吃牛的民眾嘗鮮，單點109元，套餐149元。
漢堡王與TABASCO還使用煙燻辣椒汁搭配經典商品，推出「辣氣滿滿煙燻辣辣薯」與「辣氣滿滿辣味雞翅」，原價各為59、79元，優惠價49、69元。除此之外，還有「大人味辣巧克力聖代」，將巧克力聖代淋上TABASCO煙燻辣椒醬、哈巴尼羅辣椒醬，搭配出甜辣的獨特組合，原價65元，滿額可享49元加購價。
煙燻辣椒華堡自即日起開始販售，煙燻辣椒去骨雞腿堡、辣氣滿滿辣味雞翅則將於11月2日起於全台門市販售。至於辣氣滿滿煙燻辣辣薯、 大人味辣巧克力聖代則是自11月2日起於部份指定門市販售。為慶祝新品上市，11月2日起於長春門市購買TABASCO聯名套餐雙份，即可獲得TABASCO限量迷你瓶乙瓶。另外於粉絲團參與打卡活動，也有機會獲得TABASCO限量氣球瓶。
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