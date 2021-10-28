快訊

疫苗加開截止11萬人預約成功！剩7萬劑 這族群被擋門外

台海安全不能靠「藍波」 蔡政府大內宣後別忘加強國軍訓練

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辣椒霜淇淋、辣椒華堡！漢堡王×TABASCO推5款辣味新品

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
辣氣滿滿煙燻辣辣薯，原價59元，優惠價49元。圖／漢堡王提供
辣氣滿滿煙燻辣辣薯，原價59元，優惠價49元。圖／漢堡王提供

速食餐點不斷推陳出新，為消費者帶來豐富的新奇體驗。繼與HERSHEY'S巧克力醬聯名推出「巧克力華堡」之後，「漢堡王」本次再與美國百年辣醬「TABASCO」合作，以「TABASCO熟成煙燻辣椒」為元素，推出「煙燻辣椒華堡」以及「煙燻辣椒去骨雞腿堡」，還有充滿大人系風味的辣署、辣巧克力聖代與辣味雞翅，帶來舌尖上刺激的滿足。

已經擁有150年歷史的TABASCO，以天然辣醬著稱。本次選用的「TABASCO煙燻辣椒汁」，乃是以胡桃木古法煙燻墨西哥辣椒熟成製作，有著成熟的天然椒香，正適合搭配美式火烤肉排。雙品牌聯名推出的「煙燻辣椒華堡」即是將經典華堡加入煙燻辣椒汁，帶來炭烤煙燻的辛辣香氣，單點129元，套餐169元。另外還有同樣加入煙燻辣椒汁的「煙燻辣椒去骨雞腿堡」，適合不吃牛的民眾嘗鮮，單點109元，套餐149元。

漢堡王與TABASCO還使用煙燻辣椒汁搭配經典商品，推出「辣氣滿滿煙燻辣辣薯」與「辣氣滿滿辣味雞翅」，原價各為59、79元，優惠價49、69元。除此之外，還有「大人味辣巧克力聖代」，將巧克力聖代淋上TABASCO煙燻辣椒醬、哈巴尼羅辣椒醬，搭配出甜辣的獨特組合，原價65元，滿額可享49元加購價。

煙燻辣椒華堡自即日起開始販售，煙燻辣椒去骨雞腿堡、辣氣滿滿辣味雞翅則將於11月2日起於全台門市販售。至於辣氣滿滿煙燻辣辣薯、 大人味辣巧克力聖代則是自11月2日起於部份指定門市販售。為慶祝新品上市，11月2日起於長春門市購買TABASCO聯名套餐雙份，即可獲得TABASCO限量迷你瓶乙瓶。另外於粉絲團參與打卡活動，也有機會獲得TABASCO限量氣球瓶。

漢堡王聯名TABASCO，推出「煙燻辣椒華堡」以及「煙燻辣椒去骨雞腿堡」。圖／漢堡王提供
漢堡王聯名TABASCO，推出「煙燻辣椒華堡」以及「煙燻辣椒去骨雞腿堡」。圖／漢堡王提供
辣氣滿滿辣味雞翅，原價79元，優惠價69元。圖／漢堡王提供
辣氣滿滿辣味雞翅，原價79元，優惠價69元。圖／漢堡王提供
大人味辣巧克力聖代，原價65元，滿額加購價49元。圖／漢堡王提供
大人味辣巧克力聖代，原價65元，滿額加購價49元。圖／漢堡王提供

巧克力 套餐 漢堡

延伸閱讀

紐約時報新視界：到鄉下做泡菜

雞翅訂單爆增　小嫻深夜突宣告「沒法出去擺攤了」！

漢堡王「免費華堡」爽吃3天、摩斯紅茶＋牛肉蛋堡僅69元！免對身分證人人有

拿坡里炸雞「買8送8」　整桶雞腿＋雞翅吃到飽！全台4大速食買1送1優惠

相關新聞

辣椒霜淇淋、辣椒華堡！漢堡王×TABASCO推5款辣味新品

速食餐點不斷推陳出新，為消費者帶來豐富的新奇體驗。繼與HERSHEY'S巧克力醬聯名推出「巧克力華堡」之後，「漢堡王」本...

PChome 24h購物將獨家開賣戲劇「《茶金》聯名款口罩」

引頸期盼的時代生活劇《茶金》即將開播，為了讓劇迷們搶先感受歷史劇的復古風華，PChome 24h購物將於11月1日上午1...

升級版「寶可夢造型悠遊卡－3D超級球」Pinkoi獨家預購時間曝光

今年問世滿25周年的寶可夢，先前由悠遊卡公司推出立體寶貝球、高級球造型悠遊卡，都引起民眾搶購熱潮，本次Pinkoi與悠遊...

機能隨型 巧思獨具的個性化設計

日常生活中的喧囂擾攘和壓力日益增加，喚醒了人們減緩生活步調的強烈需求。浴室是僻靜的場所，且是一個可以讓人擺脫煩擾，沉靜於個人感官中的空間，因此空間的整體和諧氛圍對於達到內在平衡而言至關重要。

佳士得展出史上最強百達翡麗THE TRIAZZA COLLECTION

收藏鐘表的人不少，但若到國際拍賣行願意為你舉辦展覽的程度，絕對不是普通角色。佳士得（Chrirstie’s）香港，將自1...

5天內募得醫藥費 眼癌張小弟終能啟程赴美求醫

罹患眼癌的彰化縣4歲張姓男童赴美求醫缺經費消息曝光後，5天內獲各界踴躍捐輸達650萬元，預計本周六能順利啟程到美國費城求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。