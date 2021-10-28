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PChome 24h購物將獨家開賣戲劇「《茶金》聯名款口罩」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物將於11月1日上午10點起獨家開賣「一心一罩 X《茶金》聯名款口罩」，每盒20入售價429元（5種花色各４入）。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於11月1日上午10點起獨家開賣「一心一罩 X《茶金》聯名款口罩」，每盒20入售價429元（5種花色各４入）。圖／PChome 24h購物提供

引頸期盼的時代生活劇《茶金》即將開播，為了讓劇迷們搶先感受歷史劇的復古風華，PChome 24h購物將於11月1日上午10點起獨家開賣《茶金》聯名款口罩，此次《茶金》聯名款口罩由「一心一罩」設計製造，共推出「年華」、「命運」、「突破」、「淬鍊」、「交織」等5種花色，每盒20入售價429元（5種花色各４入），期望透過精緻質感的口罩表現優雅高級的復古美感，讓劇迷大展獨到品味與文藝氣息。

《茶金》靈感源自真實人物與歷史，描繪1950年代台灣茶葉出口富賈的獨女張薏心，以女性身分背負起家族生意的命運，在一場場商戰中寫盡愛恨情仇，戲劇造型由金鐘造型指導姚君操刀，考究而細緻，呈現混合日本風與西洋風的「和洋折衷」風格和美學。

「一心一罩 X《茶金》聯名款口罩」不僅推出具有清新的葉脈紋路搭配鮮綠，更有金色與暗色交織而成的內斂設計，一盒就能擁有5款花色，戴上口罩彷彿走入歷史劇中的輝煌年代，即刻化身大家閨秀與望族仕紳，美出新高度，預計將再掀熱烈話題及買氣。

「一心一罩 X《茶金》聯名款口罩」共推出「年華」、「命運」、「突破」、「淬鍊」、「交織」等5種花色。圖／PChome 24h購物提供
「一心一罩 X《茶金》聯名款口罩」共推出「年華」、「命運」、「突破」、「淬鍊」、「交織」等5種花色。圖／PChome 24h購物提供
一心一罩 X《茶金》聯名款口罩，PChome 24h購物將於11月1日上午10點起獨家開賣。圖／PChome 24h購物提供
一心一罩 X《茶金》聯名款口罩，PChome 24h購物將於11月1日上午10點起獨家開賣。圖／PChome 24h購物提供
「一心一罩 X《茶金》聯名款口罩」共推出「年華」、「命運」、「突破」、「淬鍊」、「交織」等5種花色。圖／PChome 24h購物提供
「一心一罩 X《茶金》聯名款口罩」共推出「年華」、「命運」、「突破」、「淬鍊」、「交織」等5種花色。圖／PChome 24h購物提供

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