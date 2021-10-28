年度最盛大！最啟發人心的 ELLE 30周年 Jungle Game 特展

此次由策展人梁浩軒帶領的 INCEPTION 啟藝團隊，試著將ELLE品牌個性化為真實樣貌，想像為一位願意冒險、勇於體驗人生，在成長過程中時而掙扎、時而狂喜，最終拾獲出自己理想樣貌的現代女性。

策展團隊從「勇於突破、冒險及挑戰自己」概念出發，以創意視覺空間打造日常生活的細節，深度挖掘女性在不同樣貌視角下的所思所想，並集結ELLE 30年創刊以來各領域名人的冒險能量，創造出「Jungle Game」：人生，便是種一連串的闖關遊戲！從入口展開成長探索，透過絢麗視覺感官及豐富展演內容，試圖喚醒女孩們在各個場域、角色中所經歷的酸甜苦辣，打造人生叢林，在不同角落埋藏驚喜，並鼓勵觀眾大膽伸手摸索、奮力前進，最終在光彩奪目的閃耀下，拾回每位女孩自己的初衷和嶄新的期盼，正如同ELLE 30年來持續盼望帶給讀者的精神指引。

展覽分為七大展區，刻劃女孩逐漸成為女人的成長歷程，在繽紛叢林中踏上驚喜又充滿共鳴的探索旅程，期待觀眾透過這場叢林冒險重獲新能量。

GAME 1：謎走森林

一踏入展場，便迎來五扇門的選擇，各自通往未知樣貌的繽紛迷宮，轉化女性在面對愛情、生活、工作、友情、家庭間的不同身分轉換時，逐步走向理想的過程，策展團隊細膩觀察日常中的細節巧思，打造強烈視覺，並在不同角落隱藏多處驚喜亮點，期許觀眾玩出自己的探險體驗。

GAME 2：忘憂洗衣舖

瞬間穿梭來到時尚洗衣店場景，一座座大型的洗衣機看似擬真，其實隱藏數位裝置，拿起手機將想拋開的煩惱偷偷丟到洗衣機內一空而淨！生活往往將我們淬鍊的疲憊不堪，藉此把握機會拋開包袱，洗滌心靈，找回煥然一新的自己，再次前進！

GAME 3：夜訪黑徑

第三區將展開場域內最神秘刺激的冒險體驗，「也許經歷過黑暗，才知道光在哪裡。」由叢林嚮導帶領觀眾提起勇氣、伸手碰觸恐懼，征服心中的叢林。在黑暗中一步一步前進，宛如成長過程中逐漸摸索世界的輪廓，在互動中發現驚奇，也找到陪伴自己的秘密武器，最終掌握出自己的樣貌。

GAME 4：頑固抱石牆

走出黑暗，展區直接重現一整座壯觀的LED攀岩舞台。在人生的每一步，女性們往往全力以赴、擁抱每一次難關，可愛的攀爬互動體驗就藏在舞台細節中，象徵冒險路上，一步步往前，登頂創造專屬於自己的炫麗視野！

GAME 5：雲端備忘錄

看似光彩奪目的外表造型下，內心往往收藏著一幕幕努力的過程，此區採取上帝視角的敘事手法，帶領各位回首冒險旅程，同時也別忘了為自己喝采，留下難忘的美好回憶！

GAME 6：綠洲

繽紛視覺打造的耀眼小屋，精心收納了ELLE 邀請各路藝人夥伴的精采冒險故事，好好坐下來「聽她說」，讓30周年來的精華陪伴大家度過不同階段的心境，稍微休憩，聆聽心中的棲息之地。

GAME 7：預知算命站

展場結尾彩蛋！在這一路走來的冒險路上，面對未知偶爾迷惘，讓ELLE為妳提供錦囊妙計，找到自己的獨門法寶，整裝待發後再次重返自己的精彩歷程！

主辦單位：ELLE

策展單位：INCEPTION啟藝

展覽日期：2021/10/30(六)～2021/11/07(日)

展覽時間：周一~周五：12：00~18：00，周六、周日：11：00~18：00

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中7AB館（台北市中正區八德路一段1號）