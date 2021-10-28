升級版「寶可夢造型悠遊卡－3D超級球」Pinkoi獨家預購時間曝光

今年問世滿25周年的寶可夢，先前由悠遊卡公司推出立體寶貝球、高級球造型悠遊卡，都引起民眾搶購熱潮，本次Pinkoi與悠遊卡公司合作推出全台獨家「寶可夢造型悠遊卡－3D超級球」，以3D開模配上經典紅、藍、白色，完整呈現「超級球」獨有的紅色立體突出造型，並特別在嗶卡時增添綠色發光設計，帶來極高還原度，另外還有訂製款配件「電鍍消光藍露營鈎」，外出勾在包袋上更便利。

此外，Pinkoi也同步上線全新支付工具「悠遊付」，即日起於Pinkoi消費，於結帳頁面即可選擇悠遊付支付選項。為了搭配悠遊付上線慶及寶可夢25周年，Pinkoi更打造寶可夢限定聯名商品專區，11月5日至11月9日限時5天購買Pinkoi精選寶可夢聯名商品（不含「寶可夢造型悠遊卡－3D超級球」），消費金額1,500元即可享100元現金折抵優惠。