佳士得展出史上最強百達翡麗THE TRIAZZA COLLECTION

收藏鐘表的人不少，但若到國際拍賣行願意為你舉辦展覽的程度，絕對不是普通角色。佳士得（Chrirstie’s）香港，將自11月18日起至20日止於佳士得香港藝廊、11月26日起至12月2日止假香港會議展覽中心舉辦史無前例的「The Triazza Collection」展覽，自單一私人藏家共5枚於1924年起至1987年間製造的百達翡麗腕表，每一件都是鐘表史上重要的罕見傑作。

這個公開展覽（採預約制）對於所有熱愛鐘表藝術的人來說，絕對是千載難逢的機會，件件都是亮點。1924年製造的型號2330大尺寸不鏽鋼日內瓦天文台一等獎陀飛輪懷表，狀況極佳，被認為是近年來市場上最精美的百達翡麗高精度時計之一，被認為是一枚獨一無二之作。它保留了原裝黃金表殼和白色琺瑯寶璣數字表盤，以及原裝天文台競賽抗磁表殼和原裝競賽表盤。佳士得表示，在公眾所知的私人收藏中，沒有另一枚百達翡麗天文台計時懷表能如此同時擁有兩套完好無損的表殼和表盤。

1950年製、配有「北美」掐絲琺瑯表盤的型號605HU（Heure Universelles）世界時間腕表，第一任主人為20世紀最偉大的美國鐘表收藏家之一Esmond Bradley Martin，他於1957年12月從紐約Tiffany & Co.公司購入這枚時計。當今世上只有約12枚型號605HU配有掐絲琺瑯表盤，其中北美地圖的更只有4枚。

而配有掐絲琺瑯北美地圖表盤的黃金百達翡麗型號2523，則是當今已知僅有三枚之一。製造於1955年，整體狀況極佳。配掐絲琺瑯表盤的雙表冠型號2523是百達翡麗「黃金時代」的代表作之一，與鋼製型號1518和第一代的型號2499齊名，在骨董百達翡麗收藏中具有殿堂級的地位。世上已知總共只有26枚以黃金或紅金製成的型號2523，以及一枚以白金款。

百達翡麗僅於1987年生產過兩枚的鉑金型號2499/100，其中一枚也在這次展出之列；另一枚從未曾對外發售，如今被收藏在日內瓦百達翡麗博物館。本表曾為「吉他之神」Eric Clapton珍藏，是唯一一枚被私人珍藏的鉑金型號2499/100。