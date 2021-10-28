5天內募得醫藥費 眼癌張小弟終能啟程赴美求醫

罹患眼癌的彰化縣4歲張姓男童赴美求醫缺經費消息曝光後，5天內獲各界踴躍捐輸達650萬元，預計本周六能順利啟程到美國費城求治，張童父母今早在高醫副院長林志隆、眼科醫師廖優美陪同下向社會各界致謝，張爸爸更說，兒子治療剩餘款，將全數捐做高醫眼癌基金，幫助下一個更需要的人。

張爸爸是在52歲才與36歲的妻子盼到家中第一個孩子誕生，但張小弟7個月大時看人眼睛瞇瞇，似很吃力，就醫以為沒什麼關係，但1歲時莫名高燒住院，確診罹患視神經母細胞瘤，自此父母帶他北上求醫三年，右眼仍因癌細胞擴散而摘除，腫瘤現也侵襲左眼前房，僅存的視力危在旦夕。

後來收治張小弟的高醫眼科醫師廖優美，因去年有協助同樣患眼癌的范小弟順利日本求醫，搶救靈魂之窗，這次盼循同一模式再帶張小弟到日本求治，但日方沒有小腺源儀器，建議轉赴美國治療，不過醫療費及旅費所費不貲，此事經媒體披露後，首日即有單筆150萬捐款入帳，不到5天募達650萬元。

張童父母今早向高醫團隊及社會各界表達感謝，母親一度哽咽，兒子只上學一天半的時間，就入院報到，張爸爸則與兒子約定，治癒後會帶兒子去北部玩沙。

廖優美醫師表示，眼癌是基因突變所致，一年的新生兒中約有10人罹患，剝奪孩童寶貴的視力。包括慈濟分會及駐日代表等單位十年前已開創出協助眼癌孩童赴日就醫的模式，這次她陪同張小弟赴美就醫，也希望能創造「另一個日本模式」，持續幫助眼癌兒童保住視力。

廖表示，這次赴美將安排張家入住費城當勞叔叔之家，食衣住行一切都用最節省的方式處理。