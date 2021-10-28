福隆沙雕季展期延長 胡迪、毛怪等皮克斯角色延壽1個月

2021福隆國際沙雕藝術季原訂本月31日閉幕，主辦單位今天宣布，今年沙雕主題「重溫皮克斯經典」受歡迎，9月17日開幕至今1個半月，吸引超過10萬人次入園參觀。在與台灣華特迪士尼公司討論後，決定再展出1個月，11月30日閉幕，讓更多熱愛皮克斯的粉絲來福隆，一睹經典動畫場景與角色風采。

今年沙雕藝術季的展場和展期，因受本土疫情爆發及颱風逼近影響出現波折，原本設計展出47座沙雕作品，後來減到20座。沙雕主題為「重溫皮克斯經典」，由主辦單位與迪士尼公司合作打造皮克斯13部電影中的40個經典角色沙雕。

知名作品包括高達4公尺的《玩具總動員》胡迪與巴斯光年，在沙雕區入口處迎接遊客到來。還有大人小孩都喜愛的《汽車總動員系列》，閃電麥坤騁馳在黃金沙灘上。參觀沙雕尾聲還有《怪獸大學》沙雕，遊客可與毛怪、大眼仔一起來張工作證合照。另外還有《超人特攻隊》、《料理鼠王》、《瓦力》、《可可夜總會》、《天外奇蹟》等超人氣動畫角色。

10月過後國內疫情趨緩，雙十連假期間湧入超過1萬人入場欣賞沙雕，許多因為配合防疫無緣造訪的民眾希望延長展期。主辦單位今天宣布，沙雕季將延長至11月30日，希望熱愛皮克斯的粉絲把握時間到福隆欣賞。

主辦單位表示，沙雕季活動配合防疫採分流入場及人數管控，活動期間祭出超抽獎活動，邀請大家一起來福隆沙灘狂歡。參觀完的民眾只要投入入場手環，就能參加總價值超過25萬元的摸彩活動，獎項包括福容大飯店福隆頂級VILLA別墅住宿，還有台灣金點設計大獎彼安特ORIGINALE全營養智慧調理機和OPPO Reno6等好禮。