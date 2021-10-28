福隆沙雕季展期延長 胡迪、毛怪等皮克斯角色延壽1個月
2021福隆國際沙雕藝術季原訂本月31日閉幕，主辦單位今天宣布，今年沙雕主題「重溫皮克斯經典」受歡迎，9月17日開幕至今1個半月，吸引超過10萬人次入園參觀。在與台灣華特迪士尼公司討論後，決定再展出1個月，11月30日閉幕，讓更多熱愛皮克斯的粉絲來福隆，一睹經典動畫場景與角色風采。
今年沙雕藝術季的展場和展期，因受本土疫情爆發及颱風逼近影響出現波折，原本設計展出47座沙雕作品，後來減到20座。沙雕主題為「重溫皮克斯經典」，由主辦單位與迪士尼公司合作打造皮克斯13部電影中的40個經典角色沙雕。
知名作品包括高達4公尺的《玩具總動員》胡迪與巴斯光年，在沙雕區入口處迎接遊客到來。還有大人小孩都喜愛的《汽車總動員系列》，閃電麥坤騁馳在黃金沙灘上。參觀沙雕尾聲還有《怪獸大學》沙雕，遊客可與毛怪、大眼仔一起來張工作證合照。另外還有《超人特攻隊》、《料理鼠王》、《瓦力》、《可可夜總會》、《天外奇蹟》等超人氣動畫角色。
10月過後國內疫情趨緩，雙十連假期間湧入超過1萬人入場欣賞沙雕，許多因為配合防疫無緣造訪的民眾希望延長展期。主辦單位今天宣布，沙雕季將延長至11月30日，希望熱愛皮克斯的粉絲把握時間到福隆欣賞。
主辦單位表示，沙雕季活動配合防疫採分流入場及人數管控，活動期間祭出超抽獎活動，邀請大家一起來福隆沙灘狂歡。參觀完的民眾只要投入入場手環，就能參加總價值超過25萬元的摸彩活動，獎項包括福容大飯店福隆頂級VILLA別墅住宿，還有台灣金點設計大獎彼安特ORIGINALE全營養智慧調理機和OPPO Reno6等好禮。
除了欣賞沙雕，遊客也能住一晚，安排賞芒等東北角深度旅遊行程。天氣轉涼，福隆福容大飯店主打溫泉旅遊暖湯美食方案，配合振興券活住房專案開始接受預訂，11月1日到12月31入住平日每房7999元起，使用1000元振興券還能享價值近5000元好禮回饋，詳情可上福容大飯店福隆官網查詢（https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/）。
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