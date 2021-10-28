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炙燒天使紅蝦、火烤牛小排！爭鮮×牛角　3款新品上桌

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
爭鮮攜手牛角燒肉，推出柑橘蘿蔔泥伊比利豬、西京味噌牛小排、黑椒蒜香天使紅蝦等3款壽司。圖／爭鮮提供
爭鮮攜手牛角燒肉，推出柑橘蘿蔔泥伊比利豬、西京味噌牛小排、黑椒蒜香天使紅蝦等3款壽司。圖／爭鮮提供

台灣連鎖迴轉壽司爭鮮迴轉壽司」自11月1日起，與日本最大規模燒肉連鎖店「牛角燒肉」聯名，攜手推出「柑橘蘿蔔泥伊比利豬」、「西京味噌牛小排」等3款炙燒海陸系壽司，為民眾帶來不同的新選擇。

爭鮮迴轉壽司與牛角燒肉，皆是創立於1996年，至今已有25年的歷史。此次在牛角燒肉監製之下，跨借合作推出3款壽司。清爽系的「柑橘蘿蔔泥伊比利豬」，使用油脂均勻的伊比利豬，淋上柑橘汁再點綴蘿蔔泥，調配出微酸、微甜、微鹹的滋味；「西京味噌牛小排」則選用美國無骨牛小排，以火烤鎖住肉汁，再刷上甘甜的西京味噌醬，具有甜鹹交錯的韻味。至於「黑椒蒜香天使紅蝦」，選用天使紅蝦，灑上蒜粒、黑胡椒與奶油，透過炙燒處理，帶來充沛香氣。3款新品均各為每盤30元，自11月1日起於全台爭鮮迴轉壽司、sushiplus開賣。

除此之外，來自日本的迴轉壽司「藏壽司」，即日起也於門市推出「鰻魚玉子天婦羅醬拌烏龍麵」、「柚香醃漬槍烏賊」、「白身魚天婦羅」、「特製胡麻醬鮮蝦」等4款季節料理，每盤40元起。

黑椒蒜香天使紅蝦，每盤30元。圖／爭鮮提供
黑椒蒜香天使紅蝦，每盤30元。圖／爭鮮提供

壽司 爭鮮 柑橘

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