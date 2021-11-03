中和環球威秀送你去teamlLab未來遊樂園 加碼放送千位影迷觀影99元
中和環球影城開幕以來好評不斷、深受影迷喜愛，為了回饋中永和影迷的支持，將於11/5(五)及11/6(六)好康放送每日500名影迷、每張票只要99元。當日只要於現場排隊領到「影迷限定兌換券」並完成拍照打卡的觀眾，即能以99元超優惠票價買到不限場次之電影票，當日早上08:00起於1F中山門戶外廣場開放排隊。
另外11/03(三)-11/30(二)期間，為吸引學生族群觀影，中和環球威秀影城特別要送同學們去看teamlLab互動展，只要持有效學生證件購買電影票，並完成打卡條件，即可獲得現在最熱門、全球千萬人次打卡、享譽國際的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》互動展覽票2張。
中和環球威秀影城以10座嶄新雷射影廳，帶給鄰近地區影迷更明亮的高畫質觀影體驗，不僅前後座位空間全部升級，滿足觀影的舒適需求，更提供多元影片內容、增加場次，讓觀眾能有更多選擇，打造出服務影迷最全面的新穎影城。現在只要99元就能體驗威秀影城的舒適觀影，其他活動詳請，請至威秀影城官方網站。
中和環球威秀影城
影城地址：新北市中和區中山路三段122號4樓 (Global Mall新北中和)
服務專線：(02)8226-6063
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