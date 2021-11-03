中和環球威秀送你去teamlLab未來遊樂園 加碼放送千位影迷觀影99元

中和環球影城開幕以來好評不斷、深受影迷喜愛，為了回饋中永和影迷的支持，將於11/5(五)及11/6(六)好康放送每日500名影迷、每張票只要99元。當日只要於現場排隊領到「影迷限定兌換券」並完成拍照打卡的觀眾，即能以99元超優惠票價買到不限場次之電影票，當日早上08:00起於1F中山門戶外廣場開放排隊。

2021-11-03 10:00