討論度爆表teamLab未來遊樂園！ MyMusic推主題歌單 用戶有機會享購票30元折扣

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於台北士林國立台灣科學教育館繽紛展出中。本次展出的《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，並以科技、藝術、互動建構出近700坪超大型沉浸式夢幻世界，展出兩周內深受好評。

主辦單位聯合數位文創表示將在遵守相關防疫規範與高標準下，參觀民眾都能安心享受展覽帶來樂趣。而此次來台的9大互動主題作品中，「與花共生的動物們∥」、「滑梯水果園」及「小人所居住的桌子」皆是在東京台場teamLab無界美術館裡受歡迎的作品；另有最新升級版的「天才跳房子」、「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」深受大小朋友喜愛；以及培養空間意識與合作技能的「光球管弦樂團」、「遠古神靈故事」和「彩繪動物&彩繪動物立體紙模型」激發你創造力的互動體驗作品。熱烈邀請大家利用平日時間前來FUN玩體驗teamLab未來遊樂園的共創樂趣！

除提供良好觀展品質和內容外，主辦單位也希望提供加值的五官饗宴給每一位喜愛藝術展覽的民眾們，特與數位音樂串流平台「MyMusic」合作推主題歌單，完整收錄由藝術作曲家高橋英明操刀的策展音樂，帶給觀眾前所未有聽覺享受。即日起下載並註冊MyMusic搶購30元折扣優惠，就有機會以350元購買展覽票券乙張。活動詳情請上 「MyMusic」官方網站 查詢。

●結合聲光互動夢幻藝術展「teamLab未來遊樂園」入場採預約制+抽號碼牌排隊並行，而持teamLab未來遊樂園任一有價票種，皆可憑票免費參觀國立臺灣科學教育館全館常設展區。購票請上udn售票網(https://bit.ly/2Pkr2WB)，另有團體大宗購票，請洽：(02)7721-6955 #1。