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寶可夢造型悠遊卡推新款 帥氣3D超級球Pinkoi獨家首賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「寶可夢造型卡-3D超級球」依舊保有感應會發出綠光的設計。圖／悠遊卡公司提供
「寶可夢造型卡-3D超級球」依舊保有感應會發出綠光的設計。圖／悠遊卡公司提供

寶可夢迷錢包又要被收服了！每次推出都掀起搶購熱潮的寶可夢3D寶貝球造型卡系列即將再添新成員，悠遊卡公司宣布推出全新「寶可夢造型卡-3D超級球」，大幅提升製作工藝，讓超級球更具質感，自11月4日11時起在Pinkoi獨家限時首賣，寶可夢迷可別錯過這次升級機會。

悠遊卡公司自2019年全球首發「寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」造成市場轟動後，去年復刻經典紅白球同樣引爆收集熱潮，今年初推出採白、黃、黑設計的「寶可夢造型卡-3D高級球」，依舊感受到寶可夢鐵粉的熱情。如果前面推出的款式你都有入手，即將最新推出的「寶可夢造型卡-3D超級球」，當然也不能錯過收藏機會，讓你朝寶可夢大師之路更邁進一步。

為了讓粉絲們親身感受到超級球的威力，「寶可夢造型卡-3D超級球」除了保有感應會發出綠光的設計外，在球體外觀製作的細節上增加珍珠膜塗層，更為凸顯超級球的質感，球體上特有的紅色突出線條也如實呈現，配件也是特地訂製電鍍消光藍露營鈎，不但精緻度滿分，也兼具實用度，格外具有收藏價值。

而這次販售的通路與以往不同，「寶可夢造型卡-3D超級球」將在11月4日至11月13日開放Pinkoi會員限時預購活動，每天上午11時皆會在Pinkoi開放1.5萬組（每組內含2顆不拆賣）供會員預購，每組售價780元，每位Pinkoi會員限購1組，結帳時需以悠遊付支付，並依照購買順序陸續宅配寄送。

新款配件特地訂製電鍍消光藍露營鈎搭配，好看又實用。圖／悠遊卡公司提供
新款配件特地訂製電鍍消光藍露營鈎搭配，好看又實用。圖／悠遊卡公司提供
在球體外觀製作的細節上增加珍珠膜塗層，更為凸顯超級球的質感。圖／悠遊卡公司提供
在球體外觀製作的細節上增加珍珠膜塗層，更為凸顯超級球的質感。圖／悠遊卡公司提供
寶可夢造型卡-3D超級球將於11月4日至11月13日開放Pinkoi會員限時限量預購，每組內含2顆不拆賣，售價780元。圖／悠遊卡公司提供
寶可夢造型卡-3D超級球將於11月4日至11月13日開放Pinkoi會員限時限量預購，每組內含2顆不拆賣，售價780元。圖／悠遊卡公司提供
寶可夢3D寶貝球造型卡系列每次推出都掀起搶購熱潮。圖／悠遊卡公司提供
寶可夢3D寶貝球造型卡系列每次推出都掀起搶購熱潮。圖／悠遊卡公司提供

寶可夢 悠遊卡

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