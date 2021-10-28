寶可夢造型悠遊卡推新款 帥氣3D超級球Pinkoi獨家首賣

寶可夢迷錢包又要被收服了！每次推出都掀起搶購熱潮的寶可夢3D寶貝球造型卡系列即將再添新成員，悠遊卡公司宣布推出全新「寶可夢造型卡-3D超級球」，大幅提升製作工藝，讓超級球更具質感，自11月4日11時起在Pinkoi獨家限時首賣，寶可夢迷可別錯過這次升級機會。

悠遊卡公司自2019年全球首發「寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球」造成市場轟動後，去年復刻經典紅白球同樣引爆收集熱潮，今年初推出採白、黃、黑設計的「寶可夢造型卡-3D高級球」，依舊感受到寶可夢鐵粉的熱情。如果前面推出的款式你都有入手，即將最新推出的「寶可夢造型卡-3D超級球」，當然也不能錯過收藏機會，讓你朝寶可夢大師之路更邁進一步。

為了讓粉絲們親身感受到超級球的威力，「寶可夢造型卡-3D超級球」除了保有感應會發出綠光的設計外，在球體外觀製作的細節上增加珍珠膜塗層，更為凸顯超級球的質感，球體上特有的紅色突出線條也如實呈現，配件也是特地訂製電鍍消光藍露營鈎，不但精緻度滿分，也兼具實用度，格外具有收藏價值。