西洋金曲演唱會本週即將登場 金曲唱將攜手重現70年代經典風華

台灣疫情鬆綁後的首場大型演唱會—「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」將於10/30晚上七點半於台北國際會議中心舉辦，邀請多位華語樂壇重量級歌手-沈文程、黃大煒、潘越雲、官靈芝、王若琳攜手開唱，製作人李明智表示：「70年代是西洋音樂的黃金時期，這次在服裝設計、橋段安排以及佈景道具都會完整還原當年風格，並且透過歌王歌后精湛美聲引領大家進入時光機，沉浸徜徉在70年代西洋經典好歌的美好時光！」

本次的演出歌手之一黃大煒在採訪中透露，他最喜歡70年代的抒情歌曲，這次將會帶來「芭樂中的芭樂歌」—〈Careless Whisper〉，他笑說：「也許就是因為太多人喜歡才會變成芭樂歌，我也會在演唱會中全力呈現我的版本給大家聽！」不過他也表示：「因為這首歌實在是太芭樂了，所以這也是我最後一次演唱這首歌！」

出道近40年的沈文程說：「我一直很喜歡唱西洋歌曲，每次唱的時候都有種回到當年開疆闢土、打拚的輝煌時代。」當年因為愛唱西洋歌，沈文程還受美軍俱樂部經理賞識邀請上台獻唱，熱唱了當時超紅的「清水合唱團」一〈 Proud Mary〉並且獲得廣大迴響，正因為〈Proud Mary〉這首歌扭轉了沈文程的人生並締造出輝煌的歌唱事業，成了他心目中影響他至鉅的一首70年代老歌，打算在這次「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」透過自己喜歡西洋經典與樂迷分享故事的他，對於這次能受邀擔任演唱會嘉賓既開心又期待。

鬆綁後第一場大型演唱會台北場10月30日即將登場。圖／聯合數位文創提供

另外潘越雲也將演唱不同風格的女伶作品〈The way we were〉，王若琳則會帶來70年代經典歌曲〈Physical〉，除此之外，主辦單位也再加碼邀請「台灣首席爵士女王」官靈芝一起在台北場同台演出。