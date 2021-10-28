華碩ROG Z690主機板搭載Intel 12代Core處理器亮相

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
華碩電競裝備與配件事業部總經理黃彥超（中）表示，華碩不斷尋求突破，帶來ROG Z690系列主機板等全方位精銳戰備，引領玩家體驗邁向更高遊戲境界。 圖/華碩提供
華碩電競裝備與配件事業部總經理黃彥超（中）表示，華碩不斷尋求突破，帶來ROG Z690系列主機板等全方位精銳戰備，引領玩家體驗邁向更高遊戲境界。 圖/華碩提供

PC品牌大廠華碩（2357）旗下電競子品牌ROG玩家共和國今（28）日於《Break All Limits》全球線上發表會，揭曉最新次世代Intel Z690主機板、ROG Thor電源供應器、ROG Strix XG309CM / XG276Q電競螢幕及ROG Delta S Animate電競耳機。

華碩電競裝備與配件事業部總經理黃彥超表示，受制於疫情影響，華碩研發之路面臨諸多挑戰，但從未停止創新腳步，不斷尋求突破，帶來ROG Z690系列主機板等全方位精銳戰備，引領玩家體驗邁向更高遊戲境界。

對於追求巔峰效能的玩家而言，ROG Z690主機板實為完美首選！其採用多達24+1個power stages供電設計，支援DDR5記憶體模組、PCIe 5.0插槽及搭配多達16核心和24執行緒的最新第12代Intel Core 處理器。ROG Z690系列主機板配備頂尖供電能力，疾速對Intel Alder Lake平台引入的電壓和頻率變化做出反應，以確保釋放處理器最大能量。

ROG Z690主機板首次在DDR RAM導入華碩獨家「記憶體超頻技術」(AEMP) ，透過特殊電路和韌體組合解鎖電源管理集成電路(PMIC)上的電壓管理實現，以突破新記憶體技術限制，僅需手動調整或在BIOS中啟用，即可輕鬆解鎖DDR5電壓管理限制，釋放超越表定數據的極快記憶體效能。

頂規ROG Maximus Z690 Extreme Glacial、ROG Maximus Z690 Extreme主機板更以前所未有的耀眼外型，呈現絢麗視覺效果，配備迷你ROG動態編程燈效(AniMe Matrix)，可自訂圖案、動畫效果，或將音樂節奏視覺化。華碩Z690系列主機板包含ROG Maximus、Strix系列，與ASUS ProArt創作者系列、TUF Gaming系列、Prime系列同步上市，台灣將於11月4日晚間9點正式開賣。

滿足新世代PC最佳電力需求，電源供應器之王—ROG Thor 1600W鈦金級電源供應器誕生！其鈦金級認證，來自針對電競PC和工作站的精密調教，成就100%負載下仍有93.54%極高轉換率。廣受好評的ROG Thor 1200W/1000W/850W二代白金級系列效能同步進化。

高性能、廣視野，成就玩家非凡視覺饗宴！ROG Strix XG309CM電競螢幕具備29.5吋2560x1080解析度，更以21:9極寬Fast IPS面板，提供全景遊戲體驗。在200Hz更新率、1ms GTG反應時間下，搭配華碩獨家模糊消除技術(ELMB-SYNC)，避免遊戲時的殘影和破圖。ROG Strix XG309CM內建USB Type-C®連接埠，作為筆電外接螢幕快速穩定，亦可成為鍵盤、滑鼠和其他周邊USB裝置的集線器。

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