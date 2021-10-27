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「女人我最大、食尚玩家」電商搶攻雙11！最低下殺25折起
雙11年度大檔是消費者搶買囤貨的時機，「女人我最大」及「食尚玩家」節目分別從2018年、2019年跨足電商產業，開創「女人我最大購物網」及「食尚玩家購物網」，迎戰雙11，「女人我最大購物網」祭出下殺25折起優惠，「食尚玩家購物網」也獨家推出「松百顆爆吃組」，包括包子、水餃、饅頭等總共102顆，超值組合下殺不到千元，盼在振興五倍券效應助攻下提升買氣。
從節目IP品牌發展出的「女人我最大購物網」及「食尚玩家購物網」，透過內容耕耘與電商選品策略相互助攻。「女人我最大購物網」選品策略主打「達人指點、聰明消費、不踩雷」策略，TVBS數位事業部電商中心副理邵允康表示，「達人老師節目中推薦的商品、以及他們自己用過真的覺得不錯的，透過再次內部評比後上架在購物網」，目前「女人我最大購物網」有上萬件商品。
「食尚玩家購物網」主打「巷仔內」在地美食，也希望提供在地小型美食店家曝光機會，商品以「最澎湃最必Buy美食選物」為特色，嚴選高CP值美食上架，目前已與超過百家在地美食合作，像是以份量浮誇聞名的台中人氣名店「友蘭牛肉鍋」、40年獨門手藝傳承秘製「踏輕胡椒鴨」、台北第一爆漿濃郁「芋泥巴斯克蛋糕」皆為熱賣榜上名單，累積至今狂賣近萬組。疫情影響下，觀察到消費者的購物需求有所改變，加熱即食、蔬菜箱等需求增加，也成為電商團隊嚴選商品的主力，業績較平時成長3.8倍。
迎戰雙11年度最大檔期，「女人我最大購物網」及「食尚玩家購物網」共祭出上千種品項，輸入指定折扣碼皆可享85折優惠，同時為回饋忠實會員，加碼發送111元折價券，滿額即可馬上折抵，折上加折的雙重優惠，護膚商品最低折數可下殺至25折起。
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