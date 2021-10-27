SOGO周年慶決戰雙11 電視買大送大，天后宮出手就是狂

正宗雙11始祖、遠東SOGO百貨周年慶一如往常在11月11日起跑，在各大百貨紛紛收割五倍券效益後，SOGO依然老神在在，因為商品力、折扣力除了夠有感，端出「紙本五倍券單筆2,500元送250元抵用券」，這250元抵用券「不虛胖」，250元是扎扎實實的下一筆抵用，且無門檻與使用業種限制。忠孝館以改裝全新亮眼陣容出擊，「美妝天后宮」全國獨賣組買再送10%禮券回饋，家電端出電視「買大送大」，復興館則有穩健成長的精品力。SOGO招牌的來店禮，今年由男女老少客層通吃且人氣歷年不墜的「哆啦A夢」擔綱，透過天天來店禮與天天限日限量必搶商品，要在12天裡掀起年度購物狂潮。

周年慶前，SOGO直接匯入6,500元各業種折價券到App用戶，指定彩妝、香氛，單櫃消費滿3千元即可用App折價券折抵3百元，這樣換算若只用紙本五倍券在彩妝香氛買3千等於送550的回饋，加上周慶都有的9折優惠，回饋力道直逼30％。另外，保養品單櫃滿6,000元送800元，優惠則不可與五倍券回饋疊加。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯指出，SOGO忠孝、復興兩館帶來的改裝效益，加上消費留在國內，對第四季業績爆發有信心，今年周年慶SOGO已經準備好了，今年全台7店周年慶業績目標為110億，成長近2％。

忠孝館美妝天后宮一口氣推出15家品牌1,200組「全國獨家」，買再回饋10%禮券，像是雅詩蘭黛熱賣第一名的小棕家族修護組價值10,356元，優惠價6,255元，買再加送SOGO禮券700元，還可再拿到滿6,000送800元的回饋。另外滿「正貨送正貨」、內容澎湃的「大滿貫組」

分別推出2,000組，今年品牌折扣與數量都有再加碼；LG、三星、Panasonic端出電視買大送大，家電樓層天天推出家電新品作為滿額來店禮。

復興館周年慶前為餐飲再添新戰力，像是10樓新葡苑全新升級改裝11月1日開幕，11樓進駐黑毛屋11月3日開幕，老乾杯11月10日開幕。復興館至今精品有30%成長，看好今年周年慶精品、家電仍是穩定成長，服飾在天氣轉冷下也將有所刺激。