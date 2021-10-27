小米攝影旗艦機「Xiaomi 11T系列」搭載億級像素三鏡頭

為了滿足大眾用照片與影音記錄、分享生活點滴的需求，智慧手機不僅照相功能精益求精，近來更強打隨手拍出專業級影像的特色。小米台灣推出最新攝影旗艦手機Xiaomi 11T Pro 5G、Xiaomi 11T 5G，請來新生代電影男神林柏宏擔任Xiaomi 11T系列產品大使，以媲美專業相機的硬體結合創意電影模式，同時配備影院級視聽規格，讓Xiaomi 11T系列化身掌上電影院，同時搭載劃時代的極速快充技術，Xiaomi 11T Pro 5G更成為台灣市場中首款在110V中最高支援120W極速快充的手機，最快充電17分鐘即滿電。

Xiaomi 11T Pro 5G、Xiaomi 11T 5G搭載億級像素三鏡頭，其中1億800萬像素廣角鏡頭配備超大型影像感光元件、2.1μm的9合1超像素及雙原生ISO，以媲美專業相機的規格將所有細節完美重現；800萬像素120° FOV超廣角鏡頭可捕捉精彩遼闊的大景；500萬像素長焦微距鏡頭則以另一個視角呈現微觀世界。前鏡頭搭載1,600萬像素自拍相機，並支援自拍夜景模式。

Xiaomi 11T Pro 5G支援8K錄影模式、Xiaomi 11T 5G則支援4K錄影模式，並同樣提供專業的HDR 10+攝影功能、一鍵式AI電影濾鏡，輕鬆拍出電影運鏡的質感大片；音源變焦功能搭配三重麥克風陣列，錄製影片時可同時聚焦畫面並拉近音訊距離。

除了攝錄功能超強，Xiaomi 11T系列還具備旗艦的影音功能，讓手機化身行動電影院。Xiaomi 11T系列螢幕搭載支援超過10億種色彩顯示的6.67吋AMOLED平面螢幕，峰值亮度最高可達1000nits、支援5,000,000:1對比度，螢幕經TrueColor技術精準調教，同時支援HDR10+動態顯示及DCI-P3寬廣色域，並支援Dolby Atmos®，以專屬的雙喇叭輸出高品質的360°環繞音效，Xiaomi 11T Pro 5G更擁有Harman Kardon專業調音。

Xiaomi 11T Pro 5G提供太空藍、月光白、流星灰等3色，12GB＋256GB售價17,999元，購機即享總價值超過3,500元的免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修，即日起至11月9日陸續於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開放預購，可享預購禮Redmi Buds 3 Pro ；11月10日起正式開賣，11月10日至11月11日於上述通路購買送早鳥禮小米手環6。

11月10日起Xiaomi 11T Pro 5G同步於5大電信上市，11月30日前搭配指定5G方案、手機專案價0元起，購機同享免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修；12月15日前至小米官網mi.com登錄再贈早鳥禮小米手環6。

Xiaomi 11T 5G共有太空藍、月光白、流星灰等3色，8GB＋256GB售價13,999元，購機同享免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修，即日起至11月9日陸續於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開放預購，可享預購禮小米智慧氣炸鍋3.5L；11月10日起正式開賣，11月10日至11月11日於上述通路購買即贈早鳥禮小米手環6。