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小米攝影旗艦機「Xiaomi 11T系列」搭載億級像素三鏡頭

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Xiaomi 11T Pro 5G提供太空藍、月光白、流星灰等3色，12GB＋256GB售價17,999元。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11T Pro 5G提供太空藍、月光白、流星灰等3色，12GB＋256GB售價17,999元。圖／小米台灣提供

為了滿足大眾用照片與影音記錄、分享生活點滴的需求，智慧手機不僅照相功能精益求精，近來更強打隨手拍出專業級影像的特色。小米台灣推出最新攝影旗艦手機Xiaomi 11T Pro 5G、Xiaomi 11T 5G，請來新生代電影男神林柏宏擔任Xiaomi 11T系列產品大使，以媲美專業相機的硬體結合創意電影模式，同時配備影院級視聽規格，讓Xiaomi 11T系列化身掌上電影院，同時搭載劃時代的極速快充技術，Xiaomi 11T Pro 5G更成為台灣市場中首款在110V中最高支援120W極速快充的手機，最快充電17分鐘即滿電。

Xiaomi 11T Pro 5G、Xiaomi 11T 5G搭載億級像素三鏡頭，其中1億800萬像素廣角鏡頭配備超大型影像感光元件、2.1μm的9合1超像素及雙原生ISO，以媲美專業相機的規格將所有細節完美重現；800萬像素120° FOV超廣角鏡頭可捕捉精彩遼闊的大景；500萬像素長焦微距鏡頭則以另一個視角呈現微觀世界。前鏡頭搭載1,600萬像素自拍相機，並支援自拍夜景模式。

Xiaomi 11T Pro 5G支援8K錄影模式、Xiaomi 11T 5G則支援4K錄影模式，並同樣提供專業的HDR 10+攝影功能、一鍵式AI電影濾鏡，輕鬆拍出電影運鏡的質感大片；音源變焦功能搭配三重麥克風陣列，錄製影片時可同時聚焦畫面並拉近音訊距離。

除了攝錄功能超強，Xiaomi 11T系列還具備旗艦的影音功能，讓手機化身行動電影院。Xiaomi 11T系列螢幕搭載支援超過10億種色彩顯示的6.67吋AMOLED平面螢幕，峰值亮度最高可達1000nits、支援5,000,000:1對比度，螢幕經TrueColor技術精準調教，同時支援HDR10+動態顯示及DCI-P3寬廣色域，並支援Dolby Atmos®，以專屬的雙喇叭輸出高品質的360°環繞音效，Xiaomi 11T Pro 5G更擁有Harman Kardon專業調音。

Xiaomi 11T Pro 5G提供太空藍、月光白、流星灰等3色，12GB＋256GB售價17,999元，購機即享總價值超過3,500元的免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修，即日起至11月9日陸續於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開放預購，可享預購禮Redmi Buds 3 Pro ；11月10日起正式開賣，11月10日至11月11日於上述通路購買送早鳥禮小米手環6。

11月10日起Xiaomi 11T Pro 5G同步於5大電信上市，11月30日前搭配指定5G方案、手機專案價0元起，購機同享免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修；12月15日前至小米官網mi.com登錄再贈早鳥禮小米手環6。

Xiaomi 11T 5G共有太空藍、月光白、流星灰等3色，8GB＋256GB售價13,999元，購機同享免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修，即日起至11月9日陸續於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）開放預購，可享預購禮小米智慧氣炸鍋3.5L；11月10日起正式開賣，11月10日至11月11日於上述通路購買即贈早鳥禮小米手環6。

11月10日起Xiaomi 11T 5G同步於5大電信上市，11月30日前搭配指定5G方案、手機專案價0元起，購機同享免登錄2年超長保固與6個月內1次免費螢幕維修；12月15日前至小米官網mi.com登錄再贈早鳥禮小米手環6。

Xiaomi 11T Pro 5G是台灣市場中首款在110V中最高支援120W極速快充的手機，最快充電17分鐘即滿電。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11T Pro 5G是台灣市場中首款在110V中最高支援120W極速快充的手機，最快充電17分鐘即滿電。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11T Pro 5G、Xiaomi 11T 5G以媲美專業相機的硬體結合創意電影模式、影院級視聽規格。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11T Pro 5G、Xiaomi 11T 5G以媲美專業相機的硬體結合創意電影模式、影院級視聽規格。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11T 5G搭載Cinemagic億級像素三鏡頭，同時提供影院級視聽體驗。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11T 5G搭載Cinemagic億級像素三鏡頭，同時提供影院級視聽體驗。圖／小米台灣提供
新生代電影男神林柏宏擔任Xiaomi 11T系列產品大使。圖／小米台灣提供
新生代電影男神林柏宏擔任Xiaomi 11T系列產品大使。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11T Pro 5G搭載億級像素三鏡頭、影院級視聽配備，更是台灣首款支援最高120W極速快充的機款。圖／小米台灣提供
Xiaomi 11T Pro 5G搭載億級像素三鏡頭、影院級視聽配備，更是台灣首款支援最高120W極速快充的機款。圖／小米台灣提供

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