線上旅展A好康 麗寶住宿1元起、林酒店餐券88折

不少民眾搶攻年底最後一波線上旅展，麗寶樂園渡假區下月起推出線上旅展，下殺3.6折，還有住宿1元起標活動，挑戰最低價。台中林酒店即日起推出餐券88折、住宿券33折起優惠，民眾在家就可搶好康，規畫旅程。

麗寶樂園渡假區11月2日至30日，將於官網推出線上旅展，每周四中午12點起還有24小時快閃商品，包括密室逃脫輕食套票只要450元(原價850元)、雙人麗寶假期三天兩夜9999元，加贈2千元禮券的住宿專案，官網線上購票五倍券皆可適用；還將有住宿1元起標的直播活動，破盤住宿價由民眾決定。

麗寶Outlet Mall全館共有50多家餐飲品牌，橫跨日、韓、泰、港等多國料理，麗寶福容大飯店有廚藝總監阿基師領軍的港式飲茶福粵樓、順園日式料理、田園西餐廳Buffet皆可使用好食券；麗寶樂園門票、麗寶福容大飯店與賽車主題旅店住宿可使用國旅券。

民眾可持動滋券可到麗寶國際賽車場，體驗卡丁車競速、飄移甩尾車、兒童安全駕訓課程等多項活動使用；藝FUN券則可到麗寶Outlet秀泰影城與金石堂使用，更多資訊請至麗寶樂園渡假區官網查詢http://www.lihpaoresort.com，或撥聯絡電話(04)2558-2459。

林酒店線上旅展即日起至11月28日，住宿券推33折起，熱賣商品「買一送二豪華雙人住宿套券」1萬3197元(原價3萬9600元)，每套3張(可同次使用或分次入住)，每張券可平日入住豪華客房(一大床)或都會客房(兩小床)，含2客早餐，無期限。

全年最低優惠「森林百匯一泊二食豪華雙人住宿券」6188元起，憑券可平日入住豪華客房或都會客房，含翌日早餐兩客及森林百匯午餐或晚餐兩客，或可加價200元，享奇鮮日料主廚精選套餐2客（適用入住當日午餐或晚餐），優惠期一年，逾期依票券金額折抵。