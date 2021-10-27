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線上旅展A好康 麗寶住宿1元起、林酒店餐券88折

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
麗寶樂園渡假區可適用五倍券，以及好食、國旅、動滋、藝FUN券。圖／麗寶樂園渡假區提供
麗寶樂園渡假區可適用五倍券，以及好食、國旅、動滋、藝FUN券。圖／麗寶樂園渡假區提供

不少民眾搶攻年底最後一波線上旅展麗寶樂園渡假區下月起推出線上旅展，下殺3.6折，還有住宿1元起標活動，挑戰最低價。台中林酒店即日起推出餐券88折、住宿券33折起優惠，民眾在家就可搶好康，規畫旅程。

麗寶樂園渡假區11月2日至30日，將於官網推出線上旅展，每周四中午12點起還有24小時快閃商品，包括密室逃脫輕食套票只要450元(原價850元)、雙人麗寶假期三天兩夜9999元，加贈2千元禮券的住宿專案，官網線上購票五倍券皆可適用；還將有住宿1元起標的直播活動，破盤住宿價由民眾決定。

麗寶Outlet Mall全館共有50多家餐飲品牌，橫跨日、韓、泰、港等多國料理，麗寶福容大飯店有廚藝總監阿基師領軍的港式飲茶福粵樓、順園日式料理、田園西餐廳Buffet皆可使用好食券；麗寶樂園門票、麗寶福容大飯店與賽車主題旅店住宿可使用國旅券。

民眾可持動滋券可到麗寶國際賽車場，體驗卡丁車競速、飄移甩尾車、兒童安全駕訓課程等多項活動使用；藝FUN券則可到麗寶Outlet秀泰影城與金石堂使用，更多資訊請至麗寶樂園渡假區官網查詢http://www.lihpaoresort.com，或撥聯絡電話(04)2558-2459。

林酒店線上旅展即日起至11月28日，住宿券推33折起，熱賣商品「買一送二豪華雙人住宿套券」1萬3197元(原價3萬9600元)，每套3張(可同次使用或分次入住)，每張券可平日入住豪華客房(一大床)或都會客房(兩小床)，含2客早餐，無期限。

全年最低優惠「森林百匯一泊二食豪華雙人住宿券」6188元起，憑券可平日入住豪華客房或都會客房，含翌日早餐兩客及森林百匯午餐或晚餐兩客，或可加價200元，享奇鮮日料主廚精選套餐2客（適用入住當日午餐或晚餐），優惠期一年，逾期依票券金額折抵。

林酒店表示，森林百匯餐券推88折優惠，販售品項有：「森林百匯平日午晚餐券買七送一」，每套8張優惠價7623(原價8712)，平均每張953元。「森林百匯假日下午餐券買七送一」，每套8張優惠價6083(原價6952)，平均每張760元。

台中林酒店的奇鮮日本料理。圖／台中林酒店提供
台中林酒店的奇鮮日本料理。圖／台中林酒店提供
好食券可用於渡假區Outlet Mall 50多個美食品牌，與飯店餐廳。圖／麗寶樂園渡假區提供
好食券可用於渡假區Outlet Mall 50多個美食品牌，與飯店餐廳。圖／麗寶樂園渡假區提供
林酒店線上旅展即日起至11月28日止，住宿券推33折起，森林百匯餐券推88折優惠。圖／台中林酒店提供
林酒店線上旅展即日起至11月28日止，住宿券推33折起，森林百匯餐券推88折優惠。圖／台中林酒店提供
台中林酒店森林百匯菜色。圖／台中林酒店提供
台中林酒店森林百匯菜色。圖／台中林酒店提供
台中林酒店豪華客房。圖／台中林酒店提供
台中林酒店豪華客房。圖／台中林酒店提供
動滋券可用於麗寶國際賽車場所有設施體驗購票。圖／麗寶樂園渡假區提供
動滋券可用於麗寶國際賽車場所有設施體驗購票。圖／麗寶樂園渡假區提供
台中林酒店都會客房。圖／台中林酒店提供
台中林酒店都會客房。圖／台中林酒店提供
麗寶樂園推出五倍券官網專區，住宿買一送一，最低下殺省萬元。圖／麗寶樂園渡假區提供
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國旅券可用於麗寶樂園渡假區飯店住宿、樂園購票。圖／麗寶樂園渡假區提供
國旅券可用於麗寶樂園渡假區飯店住宿、樂園購票。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 旅展 住宿券

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