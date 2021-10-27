金光燦爛S.T. DUPONT財氣滿滿迎秋

秋天的金色，是一種最輝煌的光澤色，更是大自然中至高無上的純色，它代表著溫暖與幸福；對亞洲人來說，隨身配戴金色的物件更有招財的意味。法國精品都彭（S.T. Dupont）本季新品已季節色彩為主要視覺，打火機與筆具換上精緻高雅的金色光澤，而純手工製作的皮件則以溫暖又高貴的雪茄棕色，為微涼的天氣增添懷舊氣息。

在過去以皇室貴族打造御用商品皮件而享譽國際的S.T. Dupont， Atelier系列皮件以精湛的工藝並重現工坊1953的古老技術以及特殊的漸層上漆法，為了完美呈現顏色的深度，在皮料裁切縫製前會先做顏色校對、定色處理、手工上色，並運用天然的染劑加深邊條的顏色、營造出漸層的視覺效果，使皮革上有著歲月的痕跡以及光澤，增添仿舊之歷史色彩。

外型宛如刀箭般造型的SWORD系列筆具初秋推出一款新作，筆身採用黑色與咖啡色漸層漆搭配靶金潤飾的SWORD字樣，全筆為銅桿，以人工反覆塗上天然的中國漆，直到最後呈現如瓷器和玉一般通透溫潤的效果，提供原子筆、鋼筆、鋼珠3種選擇。