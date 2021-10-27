美牛驚漲3至4成！「和尚頭」價格平易成新選擇

受到全球需求大增、穀物飼料及海空運輸價格飛漲，以及屠宰廠勞動力短缺等市場變動因素影響，今年美國牛肉價格平均上漲3到4成以上。美國肉類出口協會今於台北晶華酒店推薦美牛新部位肉品「和尚頭」，即後腿股肉Sirloin tip (knuckle)，希望民眾能以更經濟實惠的價格享受美牛優質的風味。

美國肉協處長吳秋衡指出，美牛在台灣每年以兩位數正成長，年輕族群也愈來愈喜歡且懂得品嘗牛肉，但受到多重因素影響，美牛從疫情前至今價格飛漲，以台灣人最愛用的Prime肋眼為例，每公斤已從7~800元漲至1,300~1,500元，「且預估到明年8月價格都不可能再回頭」。

被稱為「價格相對平易」、每公斤320~350元的「和尚頭」部位，為後腿股肉Sirloin tip (knuckle)，因外型渾圓光滑形似「和尚頭」而得名。此部位來自後腿部大分切塊，位於後腿內側前端，經濟實惠且適合多樣料理，在中南美洲常被用來製作燻烤牛肉，以燉煮方式料理效果也極佳，或者可切成牛排、或製作絞肉。

美國在台協會農業組組長Erich Kuss王睿珂、美國在台協會農業貿易辦事組總監Emily Scott史安莉，以及美國肉協處長吳秋衡、台北晶華酒店集團董事長潘思亮今天共同發表以和尚頭為主角，推出的6道台灣小吃料理，這也是台灣小吃除了牛肉麵、紅燒牛肉、骰子牛之外的創新推薦。

晶華五星主廚以「和尚頭」美國後腿股肉為主角的6道台灣小吃，分別為肉圓、肉羹、肉酥麵、胡椒餅、牛肉煎、冷滷後腿股肉等，除了改用美牛，也為其升級加值，像是肉羹撒上魚子醬、肉圓外鋪牛排，肉酥麵變身西式料理、襯以金箔等。這些創意變化也同步推薦業者與消費者，使用新部位玩些料理新創意。

●台灣人最愛的美國牛肉Top10 1.Chuck roll (下肩胛肉) 2.Top blade muscle (板腱) 3.Chuck flap (翼板肉) 4.Chuck short ribs (肩胛小排) 5.Heel muscle (腱子心) 6.Ribeye (肋眼) 7.Short ribs (牛小排) 8.Tenderloin (菲力) 9.Rib fingers (牛肋條) 10.Short plate (胸腹肉)

美國後腿股肉胡椒餅，經過台北晶華主廚料理，口感酥脆又入口即化，以美國「和尚頭」呈現，讓人驚艷。圖／美國肉協提供

閩南傳統小吃，肉羹勾芡滑嫰，結合「和尚頭」爽口肉質，風味獨俱。圖／美國肉協提供

美國冷滷後腿股適合宵夜或當成下酒菜，入口鮮嫰多汁，也是居家良品。圖／美國肉協提供