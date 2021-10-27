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安雅泰勒喬伊、小賈辣妻代言Tiffany 高級珠寶性感時髦
美國珠寶品牌Tiffany & Co.今年初完成交易、順利嫁入LVMH集團，在集團年僅28歲的二公子Alexandre Arnault掌舵之下，今年重新整理品牌形象，話題不斷。先是搶下當紅韓流女團BLACKPINK成員Rose為代言人，接著包括當紅女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）等人也加入代言行列，並大手筆簽下碧昂絲與JAY-Z夫婦拍攝形象廣告，如今更宣布小賈斯汀（Justin Bieber）辣妻海莉（Hailey Bieber）擔任品牌大使，名人攻勢一點也不手軟，也成功讓品牌甩脫歷史包袱。
Tiffany全球品牌代言人安雅泰勒喬伊以「后翼棄兵」爆紅，一口氣成為許多精品品牌的代言人，擁有一張精靈般仙氣臉孔的她進軍大螢幕，演出穿越劇情的電影「迷離夜蘇活」（Last Night In Soho）日前在洛杉磯首映，身為代言人的她搶先戴上品牌2021年的Blue Book高級珠寶項鍊，鉑金鑲嵌逾77克拉綠色碧璽、藍寶石與鑽石，為一身氣場強大的金色禮服增添優雅氣息。
而同時Tiffany也在品牌官方IG釋出全新品牌大使海莉的代言照，除了最近強打的T系列與Tiffany Knot系列等日常珠寶，海莉也詮釋了兩套高級珠寶作品，包括一條鑲嵌綠色碧璽與鑽石的高級珠寶鉑金項墜，還有品牌傳奇藝術大師史隆伯傑（Jean Schlumberger）的高級珠寶作品。比起仙氣美的安雅泰勒喬伊，長相很有個性美的海莉演繹出高級珠寶的摩登都會感。
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